Rig Lajos: Olyan időszakot élünk, amikor a pártpolitikai hovatartozást félre kell tenni

A Jobbik országgyűlési képviselője az ATV stúdiójában arra kérte a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb esetekben menjenek ki az utcára. Mint mondta, ez azért lényeges, hogy ne legyenek a fertőzési lánc részesei.

Ahogyan portálunk is megírta, Rig Lajos önkéntes munkát vállal az egészségügyben. Jelentkezését, valamint a végzettségét igazoló dokumentumokat is elküldte a központilag megadott címre, valamint az Országos Mentőszolgálat, a tapolcai, ajkai, veszprémi és keszthelyi kórház számára is, igaz, választ nem kapott - mondta az ATV érdeklődésére.

"Olyan időszakot élünk, amikor minden embernek félre kell tenni a pártpolitikai hovatartozását, és össze kell fognia"

- tette hozzá.