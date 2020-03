Koronavírus: Nagykanizsa polgármestere is saját kezébe vette a város irányítását

A vírus terjedésére hivatkozva a Zala megyei város fideszes polgármestere visszahívta az ellenzéki pártok alkotta többség által kinevezett tanácsnokokat, fideszes alpolgármestert nevezett ki, a képviselők tiszteletdíját csökkentette, valamint átvette az önkormányzati cégek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását is.

A város polgármestere pénteki közleményében bejelentette, Bizzer Andrást, a Fidesz eddigi frakcióvezetőjét nevezte ki alpolgármesternek.

- indokolta a döntést.

A polgármester emellett "a legszigorúbb takarékosság jegyében" a képviselői tevékenységgel összefüggésben lévő tiszteletdíjakat a 2019-es önkormányzati választások előtti szintre állítja vissza.

Mint ismert, nem Nagykanizsa az első város, ahol a kisebbségbe került fideszes polgármester kikerülve a választáson győztes ellenzéki pártokat, saját kezébe veszi a hatalmat: korábban így tett Komló és Szekszárd vezetője is.

Vagyis nagyjából mindent. Mint írja:

Szintén a veszélyhelyzetre hivatkozva bejelentette: a továbbiakban polgármesterként gyakorolja az önkormányzati cégek feletti tulajdonosi jogokat is.

Meggyőződésem, most mindennél fontosabb a veszélyhelyzet kezelése, közösségünk biztonsága, és az, hogy Nagykanizsa mindent megtegyen a járvány terjedésének lassítása, az itt élők egészségének megóvása érdekében. A jelenlegi helyzetben eljött az idő, hogy mindenki bizonyítsa, képes az összefogásra, az együttműködésre.

Mint ismert, Nagykanizsán tavaly ősszel a fideszes Balogh László polgármester mellett ellenzéki többségű közgyűlést választottak. Az ellenzéki pártok alkotta Éljen VárosuNk! Egyesület (ÉVE) élve többségével többször kinyilvánította, hogy részt kíván venni a város irányításából, ezért felállították a tanácsnoki rendszert, ami felügyelte az önkormányzat meghatározott feladatköreit mindaddig, amíg nem sikerül alpolgármestert választani, vagyis érthető, hogy helyi fideszes vezetés miért kaszálta el azonnal - a koronavírusra hivatkozva - a rendszert.

Ahogyan az sem véletlen, hogy a polgármester miért vonta saját hatáskörbe a városi cégeket is. Tavaly novemberben ugyanis a közgyűlési többség a tizenegy önkormányzati cégből nyolc esetében visszahívta az ügyvezetőket és újakat nevezett ki helyettük.

A városban dúló politikai harcról itt írtunk bővebben:

Így vesztette el a Fidesz Nagykanizsát Nagykanizsán október 13-án a fideszes Balogh László lett a polgármester a voksok 49,3 százalékával - mindössze 494 szavazattal előzte meg az ellenzéki kihívóját, Hári Tibort -, ám a 10 városi szavazókerületből 6-ot az ellenzék nyert meg. Ez a kompenzációs listáról bejutottakkal és a polgármesterrel együtt azt jelenti, hogy a képviselőtestületben egy fős ellenzéki többség alakult ki.

A tét nem kicsi, az ellenzék szerint ugyanis a városban ősszel időhúzásra játszott a Fidesz, hogy "eltüntessék a nyomokat".

Idén februárban végül ki is esett az első ilyen csontváz. Ekkor derült ki, hogy a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. korábbi vezérigazgatója minden egymillió forintos kintlévőség behajtása után egyhavi bérét, vagyis bruttó 650 ezer forintot, de éves szinten maximum kéthavi járandóságát kapta meg prémiumként. A Népszava információi szerint ez azt jelentette, ha a cégnek kétmillió forint hasznot hozott, az a közterhekkel együtt több mint 1,6 millió forintjába került az önkormányzati cégnek.

Egymillió forint behajtás után 650 ezres jutalom? Minden egymillió forintos kintlévőség behajtása után egyhavi bérét, vagyis bruttó 650 ezer forintot, de éves szinten maximum kéthavi járandóságát kapta meg prémiumként tavaly októberig a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. korábbi vezérigazgatója - írja a Nepszava.hu. A számok nyelvén ez azt jelentette, ha a cégnek kétmillió forint hasznot hozott, az a közterhekkel együtt több mint 1,6 millió forintjába került az önkormányzati cégnek.

A prémium kifizetéséről szóló előterjesztést kénytelenek voltunk megszavazni, ugyanis szerződés alapján jár neki a pénz, még ha nem is értettünk vele egyet"

– mondta a Népszavának Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője.

Ugyanakkor a lapnak azt is hozzátette: vagyongazdálkodási vezetőként a kintlévőségek behajtása is a vezérigazgatói feladatok közé tartozott, vagyis azért kapott prémiumot, amiért a fizetését is felvette. Ráadásul az előterjesztésben részletesen nem is szerepelt, mire kapta a jutalmát.

"Sajnos nem volt mit tenni, hisz a szerződésben leírtak teljesültek. Annak már az előző ciklusban is folyamatosan hangot adott az akkori ellenzék, hogy ezek nem prémiumfeladatok, hanem sima tevékenység, ami a munkájuk. Egyébként pont a vagyongazdálkodás az ékes példa, hogy jó döntést hoztunk amikor leváltottuk a vezetőt, mert neki nem az volt a feladata, hogy "Dagobert bácsiként" üljön a pénzek felett, hanem abból csinálja a dolgát"

- ezt már Berta Krisztián, az egyesület színeiben egyéni körzetet nyerő jobbikos politikus mondta lapunknak.