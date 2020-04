TÖOSZ: a települesek 70%-a kizárólag állami forrásokra kényszerülhet

Meglepte a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét az, hogy az Orbán-kormány a koronavírus elleni védekezés jegyében 36 milliárd forintnyi gépjárműadó elvonását jelentette be.

Schmidt Jenő, a szervezet elnöke az Alfahírnek azt mondta, hogy a települések több mint kétharmadának ez volt az egyetlen saját forrása, így várhatóan

jelentősen növekedni fog azoknak az önkormányzatoknak a száma, amelyek kiegészítő támogatásért fordulhatnak az államhoz.

Ha van pénz, fizetik, ha nincs pénz, nem fizetik.

Így válaszolt arra a kérdésre Schmidt, hogy mi lesz azokkal az önkormányzati óvintézkedésekkel, amelyekre Gulyás Gergely bejelentése miatt nem jut pénz. Azt megerősítette, hogy

eddig semmit nem kaptak az önkormányzatok az államtól a vírus elleni védekezéshez.

Azt állította, hogy az önkormányzatok most kapták meg az első nagyobb adag maszkot és fertőtlenítőt, ezért további forrásokat erre költeni értelmetlen, mert

mindent le lehet igényelni az állami alapokból.

A kancelláriaminiszter 36 milliárd forintnyi gépjárműadó elvonását jelentette be a szombati kormányinfón, ez azt jelenti, hogy ez a bevételi forrás immár teljesen az államhoz kerül. Schmidt, aki egyben Tab fideszes polgármestere is, arra hívta fel a figyelmet, hogy az adóbevételek felett a kormány rendelkezik, azaz a település is csak azért szedhet be adót, mert az állam megengedi.