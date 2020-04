Tizenkét újabb áldozatot szedett a járvány hazánkban

Százharmincnégy főre emelkedett a koronavírus-járvány magyarországi áldozatainak száma, ez tegnaphoz képest

újabb tizenkét elhunytat jelent

– derül ki a tájékoztató honlapról. Közülük a legfiatalabb 64, a legidősebb 89 éves volt, és mindnyájan valamilyen alapbetegségben is szenvedtek.

A fertőzöttek száma 1579,

ami 67 újabb igazolt fertőzést jelent

a kedd reggeli 54 fős növekedés után. 192 főt tartanak nyilván gyógyultként. 13 360 fő van házi karanténban, míg a laboratóriumban vizsgált tesztek száma 37 326.

A Pesti úti idős otthonban a fertőzöttek száma 212, és az elhunytak száma 13 főre nőtt.

A honlapon ismét olvasható a felhívás, mely szerint csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat, amelyeket a kormány határozatlan időre meghosszabbított. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Hozzáteszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.