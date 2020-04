Koronavírus: tizenkét újabb elhunyt, nyolc újabb gyógyult, hetven újabb fertőzött

A keddi 2098 után szerda reggel már 2168 bizonyítottan fertőzött személyt tartanak nyilván, 12 személy pedig elhunyt az elmúlt nap, így számuk 225-re emelkedett – derül ki a koronavírus hivatalos tájékoztatási honlapjának szerda reggeli adataiból. A legfiatalabb elhunyt személy 70, a legidősebb 96 éves volt, mind szenvedtek valamilyen alapbetegségben.

A gyógyultnak nyilvánított betegek száma 8-cal, 295-re emelkedett. A keddi 842 után szerdán már csak 825 személyt ápolnak kórházban, míg a lélegeztetőgépen levők lélekszáma egy nap alatt 82-ről 63-ra csökkent.

Bár nagyjából egy hónapja azt mondják az illetékesek, hogy a tömeges fertőzések korszaka bármelyik pillanatban bekövetkezhet, és hogy „az utolsó órában vagyunk”, a honlapon a a már-már unalomig ismételt tájékoztató mantra olvasható:

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérjük a budapestieket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét. Az idősotthonok ellenőrzése zajlik, az intézmények vezetőit és a fenntartókat kérjük a járványügyi intézkedések fokozott és folyamatos végrehajtására.