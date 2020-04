Kásler Miklós ma kiszámolta: nagyjából 1.300 beteget tettek ki a kórházakból

Folytatódik a kormányzati magyarázkodás a drasztikus kórházi ágyszámleépítések kapcsán. Most Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter mutatott be egy érdekes számítási modellt.

Szóval, az operatív törzs április 15-ei közléséből tudjuk, hogy április 19-ig kellett a kórházi ágykapacítás 50 százalékát felszabadítani (ez volt az első ütem), ez 32.900 ágyat jelentett, amiből nem olyan nehéz kiszámolni, hogy a 100 százalék 65.800 kórházi ágy.

Kásler Miklós humánminiszter április 22-én arról tájékoztatott, hogy a magyar kórházi ágyak kihasználtsága tavaly 66 százalékos volt, ami azt jelenti, hogy a kórházi ágyak 34 százaléka eleve üresen állt.

Ugyanakkor a tárcavezető szerint az elektív műtétek központi szabályozása mellett a betegek jelentős része önként lemondott a halasztható beavatkozásokról. Ez március végére további 24 százalékos szabadágyszám növekedéssel járt.

Ez mondjuk új információ, főleg annak tükrében, hogy az ágyak kiürítése már hetek óta tart a kormányzati kommunikáció szerint.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint így amikor Kásler Miklós utasításba adta a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát, akkor már az ágyak 58 százaléka országos szinten szabad volt. Tehát mindössze további 2 százaléknyi szabad ágy biztosítása volt a feladat.

A 65.800 ágy 2 százaléka 1.316 ágy.

Tehát a legújabb kormányzati kommunikációs panel szerint összesen ennyi beteget küldtek csak haza.

Ágyszámcsökkentés: Gyurcsány Ferenc 13 éves álmánál is többet akar a Fidesz Kicsit ijesztő, de majdnem napra pontosan 13 évvel ezelőtt, a Fidesz tiltakozás mellett 2007. április 1-jén lépett életbe a második Gyurcsány-kormány egészségügyi reformja, amely érintette a kórházi ágyak számát is. A törvény elfogadásával az összágyszám 80.125-ről 71.324-re csökkent, ezen belül az aktív ágyak száma 16 ezerrel lett kevesebb, a krónikusaké viszont hét és fél ezerrel nőtt.

Ez egyébként azért fontos kérdés, mert az Orbán-kormány részéről korábban is volt már jelzés arra, hogy csökkenteni kell az ágyak számát, a járvány kezdete óta ezek a hangok felerősödtek.

Arról is beszámoltunk, hogy a fideszes véleményvezérek szerint az "ovosmaffia" áll a hisztéria (értsd: tiltakozások) hátterében.