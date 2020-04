Maradnak a korlátozások, ötvenezer ember maradt munka nélkül

Gulyás Gergely szerint a kormány időben meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek felkészítették az országot a megfelelő védekezésre és a gazdaság újraindítására. A csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy orvosi ajánlásra döntöttek a kórházi ágyak 50 százalékának (ami később 60 százalékra módosult) felszabadításáról. A betegek ellátására 8000 lélegeztető gép áll majd rendelkezésre.

Folytatódik a kormányzati magyarázkodás a drasztikus kórházi ágyszámleépítések kapcsán. Most Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter mutatott be egy érdekes számítási modellt. Szóval, az operatív törzs április 15-ei közléséből tudjuk, hogy április 19-ig kellett a kórházi ágykapacítás 50 százalékát felszabadítani ( ez volt az első ütem), ez 32.900 ágyat jelentett, amiből nem olyan nehéz kiszámolni, hogy a 100 százalék 65.800 kórházi ágy.