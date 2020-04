Hivatalos: a járvány tetőzésének másnapján megkezdődnek az érettségi vizsgák

Megjelent az iskolai szakképzési tanulmányokat lezáró szakmai vizsgák rendjét leíró miniszteri határozat.

Schanda Tamás szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-nek ezzel kapcsolatban elmondta: újra kell indítani a magyar gazdaságot, és ehhez szükség van a tanulmányaikat most befejező diákokra is.

"Ők korszerű, friss szaktudás birtokában vannak. Az egyéni érdekük is az, hogy ezt mielőbb kamatoztatni tudják a munkaerőpiacon"

- közölte Schanda Tamás.

Az államtitkár a határozat tartalmát ismertetve elmondta: csak írásbeli és gyakorlati vizsgák lesznek, ezek eredménye alapján állítják majd ki a bizonyítványokat. Szóbeliket most, a 2019/2020. tanév májusi júniusi időszakában nem tartanak - ezzel is csökkentve a fertőzés terjedésének esélyét. Az írásbelikre május 25-e és 29-e között kerülhet sor, míg a gyakorlati vizsgákat május 4-e és június 15-e között lehet megtartani.

Schanda Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy aki valamilyen ok miatt nem szeretne az elkövetkező két hónapban szakmai vizsgát tenni, az természetesen megteheti ősszel is. "A mostani vizsga egy lehetőség. De ha a tanuló úgy dönt, akkor ősszel is megcsinálhatja, és az sem pót-, sem javítóvizsgának nem fog számítani" - fejtette ki.

Ahogy az ismert, a Jobbik a megajánlott jegyek mellett kampányolt, a párt képviselői többször is hangsúlyozták, elképzelésüket szakmai szervezetek mellett civilek, szülők és gyermekeik is támogatták.

