Ünnep helyett: a Jobbik nem vett részt a „fideszes farizeusok” rendezvényén

Más ellenzéki pártokhoz hasonlóan nem vett részt az Országgyűlés szombati, ünnepi rendezvényén a Jobbik, ahol a rendszerváltást követő új parlament megalakulására emlékeznek a Fidesz-KDNP-s képviselők.

A demokratikus és jogállami berendezkedés formális megteremtése mellett elmaradt a történelmi igazságtétel, a rendszerváltozást követő években a magyar polgárok számára nem az elvárt jólétet és biztonságot hozta el a demokrácia. A mai napig hatóan elmaradt az egypárti kommunista rendszer működtetőinek felelősségre vonása, beleértve az ügynökakták teljes nyilvánosságát, a vagyonuktól és szabadságuktól megfosztott rétegek valódi kártalanítása. Pedig a magyar polgárok akkor és most is egy olyan szociális piacgazdaságban és olyan európai értékekben hittek és hisznek, mint a jog uralma és a keresztény értékekre alapuló, elesettekkel való szolidaritás

– idézte szombati közleményében Jakab Péter, a Jobbik elnöke és frakcióvezetője, valamint Brenner Koloman, a Jobbik frakcióvezető-helyettese azt a politikai nyilatkozatot, amit párt benyújtott az Országgyűlésnek.

1990. május 2-a a magyar politikatörténet fontos dátuma. Ezen a napon tartotta alakuló ülését a négy évtizedes kommunista diktatúra után szabadon megválasztott országgyűlés. Az eseményt az egész társadalom figyelme és reménykedése kísérte. Bíztunk abban, hogy ha nem is azonnal, nem is könnyen, áldozatot is vállalva, de megközelíthetjük a nyugati országok szintjét.