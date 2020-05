Németországban marad a szigorú határőrizet

Ismét meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt bevezetett határigazgatási szigorításokat Németországban, a korlátozások keddtől május 15-ig változatlanul érvényesek.

A szövetségi belügyminisztérium közleménye szerint a törékeny járványügyi helyzet miatt továbbra is fenn kell tartani a Németország Ausztriával, Svájccal, Franciaországgal, Luxemburggal és Dániával közös határszakaszán bevezetett állandó ellenőrzést, és ugyancsak folyamatosan ellenőrizni kell az Olaszországból és Spanyolországból légi úton érkezőket.

A szigorítások az új típusú koronavírus terjedésének akadályozását, és a fertőzési láncolatok megszakítását szolgálják. A március közepén bevezetett szabályok szerint az érintett országokból csak halaszthatatlan ügy miatt léphetnek be külföldiek az országba.

A legtöbb tartományban bevezettek egy további szigorítást is, a szövetségi kormány ajánlásának megfelelően a helyi járványügyi előírásokat kiegészítették azzal a szabállyal, hogy 72 óránál hosszabb külföldi tartózkodás után 14 napra karanténba kell vonulnia mindenkinek - hazatérő német állampolgárnak és az országba belépő külföldieknek is -, kivéve az ingázókat és a nemzetközi áruszállításban dolgozókat.

A szövetségi kormány a napokban a világ valamennyi országára kiadott utazási figyelmeztetését is meghosszabbította, egyelőre június 14-ig. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a koronavírus-járvány miatt továbbra is világszerte "drasztikus korlátozásokkal" kell számolni, amelyeket akár előzetes tájékoztatás nélkül és azonnali hatállyal vezetnek be, így lehetetlenné válhat a hazatérés, ezért el kell tekinteni a nem feltétlenül szükséges külföldi utaktól.

(MTI)