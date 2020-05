Összegyűlt az 1 millió aláírás, mégis sikertelen a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) egy éve kezdte meg az aláírásgyűjtést a nemzeti régiók védelme érdekében. Gyakorlati céljuk pedig, hogy siker esetén az EU tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei, így a Székelyföld is alanyi jogon pályázhassanak európai uniós támogatásokra, de ehhez egymillió aláírás szükséges hét uniós államból.

Egy hete még 400 ezer aláírás kellett a szükséges 1 millióhoz, de szerda este meglett a maradék szignó papíríveken, illetve online formában. Csakhogy hét EU-tagországból kell megszerezni az aláírásokat úgy, hogy az aláírók száma országonként elérje az adott ország európai parlamenti képviselői számának 750-szeresét. Ilyen értelemben viszont kudarcos volt a kezdeményezés, mivel csak Magyarország, Románia és Szlovákia produkált értékelhető aláírásokat.

Pesty László: Gyakorlatilag alig lehetett erről hallani

A kudarc fő oka Pesty László szervező szerint a gyatra propaganda lehet, mivel alig tudtak az SZNT kezdeményezéséről. Az utolsó hónapokban ugyan sokan aláírták az íveket, de éppen azokban az országokban ment lassan az aláírásgyűjtés, ahol nincs magyar közösség.

"Erre nagyon nehéz nekem válaszolnom. Igazán nem tudom a választ..."

- Ezt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke mondta az Alfahírnek, amikor arról kérdeztük, hogy miért ment ennyire lassan az aláírásgyűjtés, pedig egy éve volt az SZNT-nek a szignók összegyűjtéséhez. Izsák Balázs szerint van még esély arra, hogy sikeres legyen a kezdeményezés, de ehhez az is kell, hogy Brüsszelben jóváhagyják a koronavírus-járványra hivatkozva benyújtott halasztási kérelmüket. Erre konkrét válasz még nem érkezett.

A magyar kormány tagjai most ezért is lobbiznak az EU-nál, csakhogy a legtöbb hozzászóló arra is felhívja a figyelmet, hogy a kormány, illetve a kormánypártok a jogi segítségen kívül egészen mostanáig nem sokat tett hozzá az ügy sikeréhez. A közpénz-milliárdokba kerülő kormányzati propaganda nem foglalkozott az SZNT kezdeményezésével. Sehol nem lehetett látni az üggyel kapcsolatos óriásplakátot, a tévé vagy más hirdetésekben sem szerepelt a téma és a Fidesz-KDNP politikusai sem foglalkoztak vele miközben dübörgött a Soros vagy migráns-ellenes kampány.

"Nekem semmiképpen nem lehet tisztem, hogy bárkit, aki mellénk állt, kritizáljam"

- mondta Izsák Balázs arra kérdésünkre, hogy miért nem állt hatékonyabban az ügy mellé a magyar kormány. Az SZNT elnöke szerint, ha nem kapnak halasztást az EU-tól, akkor több lehetőség is van a kezdeményezés folytatására. Az egyik, hogy újraindítják az aláírásgyűjtést, de mint mondta elképzelhető az is, hogy rendes jogalkotási eljárásban kerül majd az Európai Parlament elé.