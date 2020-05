3565 lélegeztetőgép áll rendelkezésre Magyarországon

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszélt arról az InfoRádiónak, hogy jelen pillanatban 3565 lélegeztetőgép áll az orvosok rendelkezésére, ezek kihasználtsága 30 százalék körüli, ebből 5 százalékot kell bevetni koronavírusos eseteknél, a működtetéshez szükséges személyzet is készen áll.

"Továbbra is az a számításunk alapja, hogy ha a járvány elszabadul, nyolcezer lélegeztető- és altatógépre szükség lehet annak érdekében, hogy az emberéletek között az orvosoknak ne kelljen választaniuk. Ehhez igazodnak a beszerzési terveink, és a magyar illetékesek is dolgoznak azon, hogy magyar eszközökkel is elő lehessen állni a szükséges időben"