Török Gábor szerint az önkormányzatok megsarcolása belső feszültségeket generálhat a Fideszen belül

A 444-nek adott hosszú videointerjúban elemezte az elmúlt hetek történéseit Török Gábor politológus.

Török szerint Orbán Viktor korlátlan idejű felhatalmazási törvénye egy belföldre szánt politikai csapda volt az ellenzék számára, amelybe jól bele is sétáltak. Azonban az elmúlt hetek történései nem éppen a kormány szája íze szerint alakult, ugyanis

- emelte ki Török Gábor, hozzátéve: válsághelyzetben nem szeretik a választópolgárok azt hallani, hogy nemzetközi szinten is romlik egy ország megítélése.

A rémhírterjesztés miatt az utóbbi napokban elkapott 2 ember esete is rossz fényt vet a kormányra, főleg mivel csupán véleményt formáltak, s nem tényt közöltek. Úgy véli emögött nem biztos, hogy a „tudatos politikai cselekvés központilag kigondolt eleme” lenne.

Ezzel együtt úgy ítéli meg, hogy a válság első szakaszát a Fidesz nyerte meg, még ha nem is sikerült olyan mértékben erősödnie, mint más kormányoknak, ám a neheze még most jöhet.

„Ha most kellene eredményt hirdetni, akkor a válságkezelés első szakaszát politikai értelemben egyértelműen megnyerte a Fidesz, hogy ez mit jelent, szavazatokban, vagy választói támogatottságban nehéz kifejezni."

Az önkormányzatoktól elvont források például a fideszes többségű Székesfehérvárt vagy Debrecent is súlyosan érintik. Török Gábor szerint a jövőben erősödhetnek a belső feszültségek a Fideszen belül, hiszen nemcsak az ellenzéki városvezetők kerülhetnek anyagilag bajba. Tény, hogy a mostanában meghirdetett megszorító intézkedések bőségesen érinti az ellenzéki pártokat és az önkormányzatokat.

„Emlékszünk még Orbán Viktornak arra a kiszivárgott mondatára, amely szerint akkor kell megölni az ellenfelet, amikor erre lehetőséged van. Ez történik. A legkíméletlenebb, legtudatosabb, ha úgy tetszik a legcinikusabb módon a válságkezelés időszakában is ez a politikai logika működik.”

Hozzátette a politológus, hogy jobban teszi az ellenzék, ha elgondolkodik mit tesz akkor, ha Orbán Viktor esetleg augusztusban bejelenti azt, hogy előrehozott választások lesznek.

"... kormányzati döntéshozókkal kormányközelben levő emberekkel beszélgetve is látom, hogy közülük is sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ez talán a legjobb politikai megoldás lenne. Nem biztos, hogy be fog következni, de hogy mérlegelni fogják, abban biztos vagyok.”