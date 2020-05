166 milliárdot szórt szét az elmúlt két napban a gazdaságvédelmi alapból a kormány

A Népszava összesítése szerint mintegy 166 milliárd forintot, azaz a gazdaságvédelmi alap 12,2 százalékát osztotta szét a kormányzat az elmúlt két napban.

Mint ismert, a kormány mintegy 1345 milliárd forint értékben hozta létre gazdaságvédelmi alapját a koronavírus-járványra hivatkozva. Ebbe az alap került az önkormányzatoktól elvett több mint 100 milliárd forint is.

Az alapból a vonatkozó rendelet szerint munkahely-megtartásra és -teremtésre, kiemelt ágazati programokra, vállalkozások- és családok finanszírozásra lehet pénzt fordítani.

Nos, a kormány a már megszokott módján, meg is támogatta Mészáros Lőrincet, hiszen az őt is érintő Budapest-Belgrád vasútvonal építésére 82 milliárd forintnyi támogatást adtak. De jutott pénz határon túli gazdaságfejlesztésre is, mintegy 36,5 milliárd forint a Külügyminisztériumnak címezve.

Ezen felül ment még pénz:

a közúthálózat fejlesztésre (11 milliárd),

ment még 5,5 milliárd különböző költségvetési intézmények számára,

2,9 milliárd forint jutott az innovációs minisztériumnak is, de

800 millió forintnyi támogatást érkezett a sportparkok támogatására is

Hamarosan akár csarnoképítésre is juthat a gazdaságvédelmi alapból, hiszen nemrégiben a kormány úgy döntött, hogy a Székesfehérvárra tervezett 6 ezer fő befogadására képes jégcsarnokot is támogatni fogja.