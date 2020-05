Jakab Péter: a felelősségre vonás nem maradhat el

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás lenne az első lépés egy esetleges kormányváltás esetén - mondta az Alfahírnek Jakab Péter. A Jobbik elnöke oldalunknak adott telefonos villáminterjúban az Orbánékra váró felelősségre vonás mellett a párt új arculatáról is beszél, de azt is elmondja, hogy mi az, amit sikerült megvalósítani az elnöki ciklus első hónapjaiban.

A hvg.hu-n megjelent írása alapján akár vissza is adhatta volna Orbán Viktor a felhatalmazást most hétfőn, hiszen a veszélyhelyzetre hivatkozva rengeteg pénzt kivettek például az önkormányzatok zsebéből, miközben rengeteg pénzt juttattak az Orbán Viktorhoz közelálló emberek vállalkozásaihoz. Teljesült a cél és Orbán Viktor ön által vázolt trükkje is működött volna, azaz elüthette volna a diktatúrázással kapcsolatos vádakat a teljhatalom visszaadásával.

Igen, de végül is ugyanez fog történni, csak egy kicsit később. Hogy miért csak később, arra egyszerű a válasz: az idő pénz. Minél tovább van a rendkívüli hatalom Orbánnál, annál többet tud elsíbolni kontrolálatlanul a közös kasszából. Elegendő csak megnézni, hogy mennyi pénzt zsebelhettek be az elmúlt hetekben a családtagjai és strómanjai.

Arról is ír, hogy a teljhatalom már rég a kezében van Orbán Viktornak a kétharmaddal. Majdhogynem az összes, fékek és ellensúlyok feladatát ellátni hivatott intézmény élén egykori fideszesek ülnek, miközben irtózatos mennyiségű pénzt halmoztak fel a kormányfő köréhez tartozó érdekeltségek. Egy esetleges 2022-es kormányváltásnál mit lehet ezzel kezdeni, hogyan állna neki a rendszer lebontásának?

Hány zsarnok diktátor gondolta azt, hogy a hatalma végtelen, bűnei büntetés nélkül maradhatnak… A felelősségre vonás nem maradhat el. Egy kormányváltás után az egyik első lépés kell, hogy legyen hazánk Európai Ügyészséghez történő csatlakozása. Biztos vagyok benne, hogy komoly vádak fognak megállni. És nincsenek kétségeim afelől sem, hogy ami már sokaknak ma is nyilvánvaló, miszerint Mészáros Lőrinc valójában Orbán Viktor strómanja, a nyomozóhatóságok és a büntetőbíróság előtt is bizonyítást nyer majd.

A választásig még két év hátravan, lassan négy hónapja vezeti a Jobbikot, elég lesz ez az idő az elképzelések megvalósítására, hogy egy megerősödött párttal tudjanak rajtvonalhoz állni?

Biztos vagyok benne, hogy a 2022-es országgyűlési választásokra egy megtisztult és megerősödött Jobbikkal fogunk ráfordulni, de akkor se fogok megijedni, ha hamarabb kell a rajtvonalhoz állni, mondjuk egy előrehozott választáson.

Mi az, amit már a korábbi elképzelések közül sikerült megvalósítani pártelnökként?

Számos olyan, belső szervezetfejlesztési folyamat mérföldkövén vagyunk túl, amelyek a párt működésének az optimalizálását szolgálják. Ennek eredményeként az állami elvonások ellenére is biztosított a párt anyagi stabilitása. Ami azonban a választó számára ennél fontosabb, az elmúlt időszakban újabb százalékokkal erősödött a Jobbik. Sikerült új lendületet vennünk annak ellenére is, hogy a hatalom egyre gátlástalanabbul próbálja elhallgattatni az ellenzéket.

Az új lendületet tükrözi már az új arculat is?

Az arculati megújulás egy olyan, több éve megfogalmazódott igény a politikai közösségünk részéről, amelynek most került pont a végére. Fontosnak tartottam, hogy a dinamizmus, a lendület megjelenjen az arculatban is, azt üzenve, gyere, tarts velünk te is, mert együtt sikerülni fog!