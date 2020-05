Emberek, figyeljetek! - Újra fókuszban a Galla-féle zenei univerzum és nyelvi zsonglőrködés

Hiánypótló bemutató a színész, humoros előadó, zeneszerző, szövegíró és geometrikus absztrakt festő Galla Miklós legutóbbi hangzóanyagáról. Mivel tavaly május végén jelent meg az Emberek, figyeljetek! album, valamint főhősünknek e hét hétfőn volt a születésnapja, ráadásul holnap, 25-én lát napvilágot az új nagylemeze, így ezek összessége a kiválóbbnál is remekebb alkalmat teremt arra, hogy újra elővegyük a GrundRecords gondozta piros zakós borítójú CD-t.

A korong az előd Bélát itt ne keressék (Elektromiklós Gallantológia) dupla lemezes kiadványhoz hasonlóan – az új szerzemények mellett – régi dalok felfrissített/aktualizált verziót is tartalmazza, igaz, itt már kissé a hardcore-abb rajongótáborhoz szólva, hiszen a populárisabb (értsd: az átlagos zenehallgatók által is ismerhető) Galla-számok nagy része már feldolgozásra került a 2018-as anyagon.

Ékes példaként a még 1983-ban született (Laár Andrással közösen jegyzett) Ha jegy nélkül utazol, vagy a még korábbi keltezésű, a szerencsések által anno a – még nem „digitalizálódott” – GM49-től megismert Szoba-dal, az Erdőbe nem megyek, valamint, a Gallarchívumban helyet kapó Anyuka vár, és A mennyország csak rád vár, illetve az Ikarus zenekar (amiben Miklós gitározott) 1979-1980-ban működő második felállásához köthető Rajtad áll című tételeket lehet felsorakoztatni leginkább. De a GM több mint 49 által is előadott (videoklippel is rendelkező) A telken, a telken is ebbe a kategóriába tartozik.

Az új szerzemények – mint egy puzzle tökéletesre vágott darabjai – hibátlanul illeszkednek az eddigi (zenei) életmű már közkinccsé tett „elemeihez”. A magabiztosan dinamikus címadó nótában Miklós nem rest még saját rokonságából vett szereplőket is megénekelni, hogy az ezt követő, tétován billegő Unalmas dal-ban már konkrétan a szöveget adó ihlet hiányáról panaszkodjon.

A csilingelő refrénnel meglágyított, amúgy elég komor zenei alapot kapott A színpadi pojáca, a nyolcvanas évek-beli szintetizátor hangzásvilágot leginkább megidéző A hórihorgas emberek, valamint, a kalimpáló ütemű, és kissé „erőszakos” szövegű Bőrönd, és a vidám, ska-s ritmusképletekkel bíró Ma nem javítom meg mind-mind üde színfoltja a korongnak.

A Kraftwerk előtti főhajtásként értelmezhető a Mechanikus ütemek, amibe egy (Godi művésznevű fiatalember által előadott) vendég rap betét is befért, az alig két perces De jó intelligensnek lenni pedig egy instrumentális szerzemény. 2009-es datálással a Pa-dö-dős A gyerexínész, és az Élni kell is a CD-re került, ezek csak a fizikai formátumon hallhatóak.

Hogy még színesebb legyen az előadóművészi paletta, meglepő külföldi örökzöldek is bekerültek az utóbbi időben alaposan újjávarázsolt, azaz zeneileg modernizált szólórepertoárba - két szám feldolgozása, a New York State of Mind (Billy Joel), és a My Girl Josephine (Fats Domino) csendül fel ennek szellemében. És természetesen ebbe a blokkba illik a Small Faces Sha La La La Lee slágere, ami itt alaposan áthangszerelve, valamint magyar szöveget kapva szerepel.

Apropó hangszerelés… Az album egészére jellemző ennek gazdagsága, és újhullámos szintetizátor-dömping ide, XXI. századi elektronikus zene oda, a bő hetven perces összjátékidőben a gitár is – kis túlzással – szinte mindegyik dalban előkerül, egyes esetekben főszereplővé is válik.

Az ujjatlan pólók és trikók (atléták) szerelmesének második szólóalbuma is az ikonikus és ironikus dalok gyűjteményeként jellemezhető, amely minden év- és napszakhoz megfelelő zenei aláfestés. Egy rím-arzenálokban tobzódó, újfent rendkívül egyéni anyag, ami komoly alkotómunka eredményeképp született, emiatt háttérzenének nem is ajánlott, odafigyelést (és megfelelő szövegértést) igényel.

(Amúgy), a Művész úr kreativitásának teljében éli mindennapjait, azaz köszöni jól van, a dalszerzés, szövegírás (és festés) mellett – a koronavírus miatti vészhelyzetet megelőző időszakban – önálló estekkel járta az országot, többször szerepelt meghívott vendégként a Rádiókabaréban, kiállítása volt a József Attila színházban, valamint január végén mutatták be az általa rendezett Volpone, avagy a pénz komédiája című Ben Jonson darabot, amelyben az egyik szerepet is játszotta. És, ahogy a bevezetőben már olvasható volt, egy új – Jó rád ez a hacuka címet kapott – album is elkészült, ami május 25-én jelenik meg, egyelőre online terjesztésben.