Börtön járhat a meccs előtti, vagy alatti pirotechnikáért egy fideszes javaslat miatt

Budai Gyula, Böröcz László, Nyitra Zsolt fideszes, és Simicskó István KDNP-s képviselők az állatok fokozott kímélete érdekében törvényjavaslatot nyújtottak be a Parlament elé, amely bár a címét tekintve jól hangzik, mégis egy érdekes kérdést vet fel.

A szöveg ugyanis a pirotechnikai eszközök használatával foglalkozik elsősorban.

A Büntető törvénykönyvben új tényállást is meghatároznak:

"pirotechnikai termékkel visszaélés".

A Btk módosítás értelmében,

"aki pirotechnikai terméket jogosulatlanul felhasznál vagy a pirotechnikai termékek felhasználására vonatkozó előírásokat megszegi, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a pirotechnikai termékkel visszaélés a köznyugalmat súlyosan megzavarta.”

Bár a szöveg nem tér ki rá, de a (futball)meccsek velejárója is a görögtűz, amely nemcsak a stadionokon belül, de akár szuroklói vonulásokon is a hangulat velejárója, a törvény értelmében azonban ez innentől kezdve bűncselekmény is lehet.

Emlékezetes, korábban Orbán Viktor a diósgyőri szurkolóknak ismerte el, neki is hiányzik a stadionokból a pirotechnika:

"Felvetettük neki, hogy a pirotechnika nagyon hiányzik a stadionokból, erre azt válaszolta, hogy neki is, mert nem igazi a hangulat nélküle. Nem érti, hogy az MLSZ miért tiltja. Én felhívtam a figyelmét rá, hogy ezt törvény szabályozza, erre volt a reakciója, hogy ha az MLSZ benyújtana egy módosítást, akkor ők megszavaznák"

- szólt a diósgyőri beszámoló.