"Nem a távozókkal foglalkozom" - Jakab Péter a kilépőkről, a békejobbról, és a Parlament új alelnökéről

Szerdán három országgyűlési képviselő, Varga-Damm Andrea, Farkas Gergely és Sneider Tamás távozott a Jobbik parlamenti frakciójából. A képviselők távozásának körülményeiről, a jelenlegi helyzetről, illetve az Országyűlés új alelnökéről kérdeztük Jakab Péter pártelnök-frakcióvezetőt. Interjú.

2018 áprilisa óta a tegnapi volt a harmadik kilépési hullám a frakcióban. Hogyan tudja értékelni az elmúlt időszakot a párt életében? Merre halad a Jobbik?

Ha egy közösség él, akkor folyamatos mozgásban van. Meghatározott stratégia mentén haladunk előre, ráadásul sikeresen, hiszen a Jobbik ha apró lépésekkel is, de folyamatosan erősödik. Én csak erre koncentrálok.

Az már nálunk szinte természetes, hogyha a párt elindul felfelé, akkor mindig történik valami, ami akár meg is akaszthatná a fejlődést, ha ezzel foglalkoznék.

De nem ezt teszem. Nem a távozókkal foglalkozom, hanem azzal, hogy végigjárjam az utat, ami elvezet a célhoz, a kormányváltáshoz, és egy szabad, igazságos Magyarország felépítéséhez. Csak erre koncentrálok. Aki jön, arra nagyon sok teher vár, és a remény, hogy győzhetünk, aki nem jön, annak meg minden jót kívánok az életben.

Szerda esti sajtótájékoztatóján azt mondta, békét hirdetett a Jobbikon belül, azonban a kilépésekről szóló Facebook-posztok már a frakcióülés kezdetén megjelentek. Meglepték, vagy ezt várta a tegnapi naptól? Mit tudhatunk meg a tegnapi nap döntéseiről?

A békét alapvetően már a tisztújítást követően meghirdettem. Stummer János, vagy épp Gyüre Csaba, úgy érzem, el is fogadták a békejobbot, és tiszta lappal indulva munkával, tettekkel bizonyították, hogy ez a közösség erős, tettre kész és őszinte emberként számíthat rájuk. Mások ezt a békejobbot nem fogadták el, ők távoztak most. Pedig még erre a frakcióülésre is úgy érkeztem, hogy mindenki megkapja azt, amit szeretne. Elnökségi és frakcióelnökségi ülést hívtam össze, ahol a kérésemre elfogadtuk, hogy Sneider Tamás maradhat a bársonyszékében, mint az országgyűlés alelnöke, ha neki ez a fontos, és Varga-Damm Andrea is kap egy újabb esélyt.

Andrea meg is jelent a frakcióelnökség előtt, ahol ezt megköszönte, majd tíz perc múlva a Facebook-on közölte, hogy kapok 24 órát, hogy lemondjak. Tamás el se jött az ülésre, mint ahogy Farkas Gergely sem, helyette ők is a Facebookon közölték, hogy távoznak.

A békejobbot az utolsó pillanatban is felkínáltam. Senkit se kényszeríthetek, hogy elfogadja. Aki menni akar, hadd menjen. Nem ők a fontosak, hanem azok, akik maradnak és viszik tovább a zászlót.

Mivel a kilépők nem adják vissza a mandátumokat, a parlamenti frakció 17 főre csökkent, így a távozók miatt a képviselőcsoport is kevesebb forrásból gazdálkodhat. Frakcióvezetőként hogy látja a helyzetet?

Na, látja, ha valamiért, akkor a mandátumért vérzik a szívem. Hiszen nagyon sok kipróbált vidéki harcostársunk állna készen, hogy az első sorban, friss erőként küzdjön a rezsim ellen.

Akik nem adják vissza a mandátumot, ezeket a harcostársakat veszik semmibe. Ez sokkal jobban bánt, mint az, hogy kevesebb pénzből gazdálkodunk.

Ahhoz már hozzászoktunk, hiszen az Állami Számvevőszék évek óta elveszi a pénzünket. Vegye. A hitünket nem tudja. Az ugyanis pénzben nem mérhető.

Kit javasol az Elnökség parlamenti alelnöknek?

Sneider Tamás lemondása után természetesen újra felkínáltam a lehetőséget Balczó Zoltánnak. Zoltánról tudni kell, hogy nagyon gerinces ember. Ha valamit egyszer kimond, az őt kötelezi. És miután már nemet mondott az alelnöki pozícióra, így ahhoz most is tartja magát, azonban ahogy ő is mondta, több alkalmas ember is van közöttünk, aki a Jobbik számára is hatékonyan képes ellátni ezt a feladatot. Nem árulok zsákbamacskát,

a Jobbik értelmiségi holdudvarának a vezetőjét, dr. Brenner Koloman képviselőtársamat, egyetemi docenst fogom a frakcióvezetés figyelmébe ajánlani.

A koronavírus-járvány egészségügyi szempontból lecsengőben van, a várható gazdasági válság, a kormány által nehezen kezelt munkanélküliség felhangosíthatja az ellenzéki pártok hangját. Mit vár 2020 második félévétől? Mire számít a Jobbiktól? Mit várhatnak a választók a Jobbiktól?

Egyrészt rengeteg terepmunkára. Hál’ Istennek nagyon sokan jelentkeznek a pártba, őket csatarendbe kell állítani, hogy a vidéki bázisunkat megerősítsük. A vidék nélkül ugyanis nincs kormányváltás, a Jobbik pedig elsősorban a vidék pártja.

Nélkülünk itt nem lesz kormányváltás, velünk viszont igen.

Fel kell készülnünk minden eshetőségre, arra is, hogy akár egy előrehozott választáson kell megmérkőznünk a Fidesszel. Erős Jobbikra, erős ellenzékre van szükség, és megalkuvást nem tűrő érdekképviseletre. Ezt az érdekképviseletet kínáljuk a választóknak.