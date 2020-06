Pintér Sándor embere Kásler fizetési listáján

A Pintér Sándor belügyminiszter irányítása alá tartozó Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi vezetője, Balajti László havi 1 millió 200 ezer forintért ad tanácsokat Kásler Miklós minisztériumának – derül ki a kormány honlapjára feltöltött szerződéslistából. A HVG által észrevett szerződés 2020. április 13-tól 2020. november 30-ig érvényes, és

Szakértői tevékenység a koronavírus elleni küzdelemmel kapcsolatos biztonsági és adminisztratív kérdésekben

címmel szerepel a listán.

A portál megkeresésére Pintér korábbi beosztottja azt válaszolta, szakértőként vett-vesz részt a védekezést irányító állami szervek, köztük a belügyminisztérium, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkájának összehangolásában, amiben – mint mondta – nagy segítségére volt, hogy ismeri a belső nyelvezetet és belső mechanizmusokat, illetve, hogy bár 8 éve nyugdíjas, a korábbi rendészeti-nemzetbiztonsági kapcsolatai megmaradtak.

Amikor arról kérdezték, pontosan hogyan kapcsolódik ez a munka az egészségügy vezetőjéhez, Balajti ezt felelte:

Amikor egy törzsnél megjelenik egy feladat, összeszámolni például, hogy miből mennyi kell, ezeket végeztük. Az egész működési mechanizmust kellett átfordítani egymás nyelvére.

A HVG emlékeztet, Balajti László 2009. december 21-től volt a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), majd annak 2010-es kormányváltást követő átalakítása után az utód Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főigazgatója, megbízásából 2011 decemberében mentette fel Orbán Viktor. Balajti előzőleg a teljes ranglétrát végigjárta a nemzetbiztonsági hivatalt információkkal ellátó és az engedélyköteles titkosszolgálati műveleteket végrehajtó Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál (NBSZ), 2007-től 2009-ig a szervezet főigazgatója, előtte a főigazgató-helyettese volt.

Balajtinak közös cége volt Pintér Sándor belügyér bizalmasával, a III/II-es ügynöki múltjával hírhedtté vált Tasnádi Lászlóval. A cég vezetését idén áprilisban adta át a korábbi rendészeti államtitkárnak, de állítása szerint a kettőnek nem volt köze egymáshoz.

Pintér Sándor korábbi beosztottjának felbukkanása az egészségügy közelében azért érdekes, mert – ahogy korábban már mi is beszámoltunk róla – sajtóhírek szerint

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter széke meglehetősen ingatag.

Bár Orbán Viktor két héttel ezelőtti rádióinterjújában az Emmi vezetőjét megvédve annak érdemeit

történelminek

nevezte, nem nehéz észrevenni, hogy

Kásler mozgástere egyre jobban szűkül minisztertársai, elsősorban Pintér Sándor belügyminiszter, másodsorban Palkovics László innovációs és technológiai miniszter javára.

Kásler alkalmatlanságáról már nemcsak az ellenzék beszél szinte napi rendszerességgel, de sokatmondó az is, hogy a Magyar Orvosi Kamarával folytatott miniszteri szintű tárgyalásokon is Pintér Sándor képviselte a kabinetet, valamint hogy a kórházparancsnokok kinevezése is a belügyminiszter javaslatára történt meg – Kásler feje fölött.