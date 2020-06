Középmezőnyben a magyar nettó átlagbér

A G7.hu cikke szerint idén is megjelentette a Mazars a Közép- és Kelet-Európai adóbrosúráját, amely részletezi a régió versenyszférájának bérszínvonalát is. A tanulmány alapján nem meglepő módon továbbra is Ausztria vezet, míg utolsó helyen Koszovó áll. Az osztrákok egyébként minden mutatóban messze maguk mögött hagyták a régió többi országát és még az utánuk a legjobb eredményt elérő szlovének is csak alig több mint 50 százalékon állnak hozzájuk képest (a nettó béreket nézve).

Magyarország azonban még a szlovénoktól is jócskán le van maradva, pillanatnyilag körülbelül félúton járunk a lista élmezőnye és a vége között. Az uniós országok közül csak hármat, Lettországot, Romániát és Bulgáriát előzzük meg.

A magyar adózási viszonyokra jellemző, hogy még regionális összehasonlításban is jelentős (adó)terhek rakódnak, és ez alól csak egyetlen kivétel van, a nagycsalád. A Fidesz 2010 utáni népesedési politikájának ugyanis az egyik elemeként csak három vagy több gyerek vállalása esetén jutalmazza az adórendszer érdemben kisebb elvonással a munkavállalókat.