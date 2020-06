Ander a vasúti járatriktításról: "Igazi tőrdöfés ez a magyar vidék szívébe"

Ahogyan az várható volt, a megboldogult SZDSZ és Kóka János-féle vidékpusztító vasúti mellékvonal bezárásnál is durvább rombolás nagyon sok fideszes polgármesternél is ki fogja verni a biztosítékot. Így történt ez Balassagyarmat esetében is. A város fideszes polgármestere, Csach Gábor kedden este fél nyolckor a balassagyarmati vasútállomáson élő adásban beszélt a mostani járatritkításokról, amelyeket a környék polgármestereivel nem egyeztettek.