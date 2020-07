Dráma, büntetések, biztonsági autó, Bottas-győzelem és Norris dobogó

A járványszünet után visszatérő F1 rendkívül izgalmas futamot hozott össze Ausztriában. A start előtt változott a rajtrács, Lewis Hamilton a 2. helyett csak az 5. pozícióból indulhatott, 3 rajthelyes büntetést kapott az időmérőt követően a sárga zászló figyelmen kívül hagyásáért.

A rajt sima volt, a 3. körben Alexander Albon megelőzve Lando Norrist feljött a 3. helyre, később Hamilton is átlépett honfitársán. A 9. körben a címvédő már Albon előtt, dobogós pozícióban autózott.

Az első dráma a 11. körben jött, Max Verstappen technikai probléma miatt a 2. helyről kiesett, folyamatosan bekapcsolt az autó lefulladásgátlója. A 18. körben Daniel Ricciardo, később Lance Stroll is pontszerző helyről búcsúzott a versenytől.

A 26. körben érkezett először pályára a Safety Car, Kevin Magnussen szállt el valószínűleg fékhiba miatt. A biztonsági autós fázis után Sebastian Vettel támadta Carlos Sainzot, de a német elfékezett egy kanyart, összeértek és megpördült a Ferrari. A 33. körben Sergio Pérez feljött a 4. helyre Norris megelőzésével.

Incident between Vettel and Sainz. pic.twitter.com/7yCgh4ikUV — Oana Popoiu (@Oana_Popoiu) July 5, 2020

A 43. kör magasságában sebességváltó-érzékelő problémák adódtak a Mercedeseknél, mindkét pilótának szóltak, hogy ne használják a kerékvetőket, de a belső kamerás felvételek alapján egyikük sem igazán akarta teljesíteni ezt a kérést.

Az 51. körben jött másodszorra a Safety Car, George Russell alatt állt meg a Williams. Albon friss lágyakért érkezett a boxba, a két Mercedes kint maradt keményeken, míg Pérez közepeseken. Az 55. körben, épphogy elhagyta a pályát a biztonsági autó, elszállt Kimi Räikkönen jobb elsője, újra SC-időszak következett. Albon közben megszerezte Péreztől a 3. helyet.

What on earth happened with Raikkonen’s tyre? pic.twitter.com/kg6ZRyXltE — Oana Popoiu (@Oana_Popoiu) July 5, 2020

A 61. körben Albon már Hamiltont támadta, de a brit kiforgatta a Red Bull versenyzőjét, aki külső íven próbált előzni. Hamilton 5 másodperces büntetést kapott az eset után.

A 64. körben Leclerc Norrist utasította maga mögé a 4. helyért, a 66. körben Pérezt előzte a dobogóért. A mexikói két körrel később 5 másodperces büntetést kapott boxutcai gyorshajtásért, a 70. körben szétrobbant Danyil Kvyat bal hátsója, de nem volt szükség újabb biztonsági autóra.

Norris a leggyorsabb kört hozta a verseny legvégén, ennek köszönhetően megkaparintotta Hamilton elől a harmadik helyet, élete első F1-es dobogóját ünnepelhette a McLaren versenyzője.

A Formula-1 szórakoztató versennyel tért vissza a hosszú szünet után, Valtteri Bottas erősen indította az évet, Charles Leclerc óriásit mentett az egyébként versenytempóban sem túl erős Ferrarinak, Lando Norris pedig zseniális versenyzést mutatott be. Lewis Hamilton az időmérős sárga zászló benézése után a futamon is hibázott Alexander Albon kiforgatásánál, akinek a győzelemre is lett volna esélye. A hétvége nagy vesztese a Red Bull, kettős dobogóra, akár az első helyre is volt sanszuk, végül pontot sem szereztek.

Folytatás egy hét múlva szintén Ausztriában, a Stájer Nagydíjon.

A végeredmény: