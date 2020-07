A magyar családoknak akár 320 ezer forinttal is többe kerülhet idén a nyaralás

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még múlthéten jelentette be újabb szigorítások keretében, hogy a Magyarországra visszatérő magyar állampolgárok függően attól, hogy milyen országból jönnek: ha sárga illetve piros jelzésűből utaznak vissza, akkor 14 napos hatósági házi karanténba kell vonulniuk. Ezt lényegében a családok csak akkor tudják elkerülni, ha a sárga zónából érkezettek egy, a pirosból pedig kettő negatív koronavírus teszttel rendelkeznek. A kormány azt is hozzátette, hogy augusztus elsejétől ezekért a tesztekért, a családoknak, dolgozóknak, gyermekeknek fizetniük kell.

Magyarországon, amikor az adófizetők pénzéből tonnaszámra hoztuk be a védekezéshez szükséges eszközöket, amikor ezer számra jöttek a teszteléshez szükséges eszközök az országba, akkor minimum pofátlanság pénzt kérni ezekért a tesztekért, akkor amikor a magyar állampolgároknak erre szükségük van

- hangsúlyozza Dr. Lukács László György, a Jobbik alelnöke miért is dühítő a kormány intézkedése. Gulyás Gergely és a kormány eddig azt sem közölte, hogy mégis mennyi pénzt fog kérni ezekért a tesztekért. A piacon szétnézve látszik, hogy a PCR vizsgálatok árának a szórása nagy, akad, ahol 30-40 ezer forintba kerül, míg a legolcsóbb helyeken is minimum 10 ezer forintot kérnek el darabjáért. Ez egy négytagú családnál számolva, akár 320 ezer forintba is kerülhet kétszeres tesztelés esetén.

A ma délelőtt tartott sajtótájékoztatón a Jobbik most arra szólította fel a kormányt, hogy álljanak el ettől az elképzelésüktől, ne kérjenek augusztus elsejétől a magyar családoktól, a külföldről hazatérőktől fizetős tesztet. Az alelnök hozzátette, hogy a tesztelésre szükség van, azonban a családoktól nem várható el, hogy ezt ők maguk állják, különösen arra való tekintettel, hogy az ő adóforintjaikból lett mindez beszerezve és az országba szállítva.

Ha a kormány ettől nem akar elállni, akkor árulja el, hogy mennyi pénzt akar beszedni ezektől a családoktól, hogy hol lehet ezt igénybe venni, hova kell a családoknak menniük, és hogy

miért akarja fizetőssé tenni az egészségügyet, hiszen ez nem más, mint egy fizetős egészségügy előképe, amelynek a következő állomása akár az is lehet, hogy a koronavírus gyógyításáért és ellátásáért is pénzt kér majd.

-folytatta.

Az egészség nem üzlet

Orbán Viktor miként gondolja azt, amit korábban mondott, hogy az egészség nem üzlet. Lukács László György szerint az látszik, hogy, amit behoztak a magyar adófizetők pénzén, azt most pénzért akarják tovább értékesíteni.

Mégis mennyibe fog kerülni a magyar családoknak augusztus elsejétől a külföldi nyaralása?