Szél Bernadett: "Kamu konzultáció, kamu feldolgozással"

Változatlanul óriási az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, már 725 ezren töltötték ki a kérdőívet - közölte Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára mai sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár hozzátette: még bő három hét van az augusztus 15-i feladási határidőig, de szerinte már most látszik, hogy a korábbi konzultációkhoz hasonlóan idén is rengetegen vettek részt. A hivatalos adatokból az is kiderül, hogy bár idén magasabb az internetes kitöltések száma, azért még mindig a postán beérkező kérdőívek vannak túlnyomó többségben.

A kormány mellett az ellenzéki pártok is gyűjteni kezdték a nemzeti konzultációs kérdőíveket, amiket aztán a MÉH-telepre visznek, a befolyó összeget pedig jótékonysági célokra fordítják.

Az ő kezdeményezésük is jól áll, a gyűjtés eddig olyan 100 ezres nagyságnál járhat - árulta el lapunknak Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő. A politikus szerint egyébként nem érdemes készpénznek venni a Dömötör Csaba által közölt számot, hiszen a kormány nem engedi, hogy bárki is leellenőrizze azt.

Kamu konzultáció, kamu feldolgozással

Az emberek nagyon jól értik, hogy miről szól ez az akció - folytatta a képviselő, aki egyetlen csalódást tud említeni a gyűjtés kapcsán:

sok olyan magánszemély van, akik tartanak a kormány által felheccelt emberek atrocitásától. A kormány attól fél leginkább, hogyha sok ember nyíltan és hangosan kifejezi az elégedetlenségét, ennek látszik most ez eredménye, hiszen rengetegen adják oda a kérdőíveket. A komoly eredmény majd az lesz, amikor az emberek felvállalják nyíltan azt, hogy elegük van a dolgokból.

Ez egy kamu konzultáció, kamu feldolgozással - válaszolta Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, arra a kérdésünkre, hogy vajon a 725 ezer mennyire megbízható adat.

Ha valakinek ezzel kapcsolatban kétsége van, akkor nézze meg a kormány online gyűjtését, ahol egy személy többször is be tudja küldeni a kérdőívet. Az eddigi tapasztalataim alapján a kormánynak azt sem lehet elhinni amit kérdez.

Szél Bernadett hozzátette, hogy országosan jelenleg 350 ponton gyűjtik a lapokat, megkeresésünkkor épp Szolnokon járt, ahol személyesen több, mint 2500 ívet sikerült összegyűjteniük. És ezek csak a gyűjtőpontok, azt sem szabad elfelejteni, hogy a kormánynak csupán a postaköltsége 2016 óta 7,5 milliárd forint volt, vagyis más szinten vannak ellátva erőforrásokkal.

Abban Stummer János Jobbikos országgyűlési képviselő is egyetért, hogy a korábbi konzultációk tapasztalataiból levonható, hogy a kormány által közölt adatot erős fenntartásokkal kell kezelni. A képviselő szerint mindez hasonlóságot mutat a védőmaszkokról közölt számokkal is. Azokat a tételeket sem mutatták meg senkinek, sem a repülőgépen, sem pedig a raktárakban tároltakat - tette hozzá.