Miért nincs klíma a 3-as metrón? Karácsony Gergely keresi rá a választ

Ismét téma - okkal és joggal - az M3 metró klimatizálása - kezdi Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-posztját, amiben megemlíti, hogy erről a kampányában sokat beszélt, mert a helyzet, a nyári forróságban az elviselhetetlen meleg a metrókocsikban, valóban tarthatatlan.

Kitér arra is, hogy a korábbi városvezetés a problémát letudta annyival, hogy

Hozzáteszi, hogy vizsgálóbizottság fogja kideríteni az előző városvezetés a közbeszerzésen a klimatizált metrókocsik helyett, miért a felújított orosz metrókocsikat választotta. Szerinte két okból is bonyolult a metrók klimatizálása: egyrészt az előző városvezetés olyan szerződést kötött az oroszokkal, hogy engedélyük, jóváhagyásuk nélkül nem lehet a kocsikhoz hozzányúlni, másfelől a kocsikba klímát szerelni jelentős műszaki kihívás. De a főpolgármester nem adja fel, hogy még ebben az életben búcsút inthessünk a pokoli meleget árasztó földalatti utazástól:

A BKV hónapok óta tárgyal nagy nemzetközi klímagyártó cégekkel. Közülük többel is megállapodott abban, hogy még idén, a cégek saját költségére, több metrókocsiba beszerelnek klímát. Ettől egyrészt hűvösebb lesz a metrókban. Másrészt a működés tapasztalatait jól fel lehet használni a végleges megoldáshoz. A BKV és a cégek készen állnak, egy dolog hiányzik – a fentebb említett okok miatt –, az orosz fél hozzájárulása.

Bár az oroszok már szóban megadták az engedélyt az átalakításra, Karácsony Gergely biztosra szeretne menni, így jelenleg az írásos megerősítésre vár ezzel kapcsolatban.

Amíg pedig a lelkünket is kiizzadjuk az M3-ason zötykölődve, apró fogódzkodót jelenthet a beígért változások, amik addig is a komfortérzetünk javítása érdekében történik (már ha valakinek még javítani lehet ezen a sivatagi meleggel vetekedő kocsikban):

Az M3 összes (222db) kocsijában új szellőztetést, mennyezeti ventilátorokat építenek be, ettől a szakemberek érzékelhető javulást várnak.

Az M3 felújítása során megújul az áramátalakító rendszer. Ez a hűsítés szempontjából azért fontos, mert eddig a metró fékezésekor felszabaduló hő is csak fűtötte a kocsikat. Az úgynevezett rekuperációs féküzem bevezetésével a járművek a fékezésekor felszabaduló mozgási energiát a fékező ellenállásokon nem alakítják hővé, ezáltal az utastérre gyakorolt fűtőhatás megszűnik, amely a peronokon is érezteti majd hatását.