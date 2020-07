„Meglehet, hogy az új elit nézte ki magának Szigliget még érintetlen parti ősvilágát”

Mi lesz veled, Balaton? Ahelyett, hogy arról beszélnénk a magyar tenger kapcsán, hol a legfinomabb a lángos, vagy épp melyik irányból tekerjük körbe a tavat, sajnos sokkal inkább másfelé kell fordítanunk a figyelmünket. Portálunk Potocskáné Kőrösi Anitát kérdezte arról, hogyan értékelné a közelmúltban történeteket akár Szigliget, akár Balatonszemes kapcsán. Az országgyűlési képviselő elmondta, figyelmeztetésnek is tekinthetjük a két Balaton-parti polgármester, illetve a teljes szigligeti képviselő-testület váratlan lemondását, alig 9 hónappal a választás után. Kifejtette, a balatonszemesi polgármester távozását még akár értékelhetnénk úgy is, hogy „újonc” településvezetőként nem tudta, mire vállalkozik, a szigligeti Balassa Balázs azonban 18 éve vezeti települését, sőt, hosszú időn át a tóparti önkormányzatok érdekvédelmi szervezetét, a Balatoni Szövetséget is elnökölte.

Potocskáné úgy véli, az ő esetében nem lehet elhamarkodott döntésről beszélni, hiszen azt valószínűleg alaposan megfontolta ő is, és a képviselők is.

„Mivel pedig éppen Szigliget volt az a balatoni település, amelyik egészen idáig és talán egyetlenként, utolsóként ellenállt a folyamatos és egyre erősödő építési láznak, befektetői igényeknek, adja magát a következtetés: Szigliget sem tud ellenállni tovább, és erre figyelmeztet mindahányunkat a teljes faluvezetés lemondása”

– mondta.

Siófok egykori alpolgármestere azt is kifejtette, a Balaton-törvénynél is komolyabb feltételeket szabva a térség talán legszigorúbb rendezési tervét alkotta meg már évekkel ezelőtt a szigligeti képviselő-testület, gátat szabva újabb zöldterületek beépítésének, és korlátozva a külterületi építkezéseket is.

„Kevés olyan település van a Balatonnál, mint Szigliget, ahol a strand és a kikötő az egyetlen beépített vízparti rész. Sem nyaralók, sem kempingek és üdülők nem épülhettek a vízparton. Ez egyes köröknek – és sejtjük, hogy melyek lehetnek ezek a Balatonra az elmúlt években 'rárepült' körök –, szúrhatja a szemét és megpróbálhattak nyomást gyakorolni a helyi döntéshozókra”

– véli.

Hozzátette, meglehet, hogy

az „új elit” nézte ki magának Szigliget még érintetlen parti „ősvilágát”.

A képviselő úgy fogalmazott: nem csodálkozna senki, ha így történt volna, hiszen körben a Balaton partján látjuk példák egész sorát, hogyan terjeszkednek a közvetlen a vízpartra épülő apartmanházak, hogyan lesznek a kempingekből szállodák, hogyan szűnnek meg a szabadstrandok.

A jobbikos képviselőtől a siófoki obszervatórium körül kialakult helyzetről is érdeklődtünk. Potocskáné elmondta, a viharjelző megóvásának ügye beleillik a sorba: itt is megvan a „NER-közeli” építtető-tulajdonos, akinek az sem számít, hogy ötven éves adatsort dobhatnak kukába a balatoni meteorológusok, ha felépül az ötszintes társasház az állomás tőszomszédságába. A képviselőnő írásbeli kérdést nyújtott be a témában, s továbbra is várja Gulyás Gergely miniszter válaszát arra: az állam hajlandó-e közbelépni a balatoni viharjelzés, vagyis a fürdőzők, hajózók, biztonsága érdekében, vagy fontosabb, hogy az ez a ma még szabad, zöld Balaton-parti terület is tájcsúfító apartmanházzal épüljön be.

Tiltakoznak a siófokiak a viharjelző mellé tervezett ötemeletes apartmanház miatt Az ügy már évek óta húzódik. Az 1956-ban épült meteorológiai mérőállomás a siófoki félsziget északnyugati csücskén a tó partján áll. Itt végeznek a nap 24 órájában meteorológiai és hidrológiai megfigyeléseket, de az épület mellett, van egy 20 méter széles, 60 méter hosszú telek, ami nem nagy ugyan, de annál drágább terület, így aztán nem csoda, hogy az elmúlt évtizedekben sokan meg akarták szerezni.

„Általánosságban az a véleményünk: megálljt kellene valahogyan parancsolni annak, hogy ez a folyamat folytatódjék. A Balaton mindenkié és nem válhat minden magyar kedvenc üdülőhelyéből a NER-oligarchák paradicsomává, ezt nem hagyhatjuk!”

– fűzte hozzá.