Bodolai szerint üzleti céljai is vannak az Index szétverésének

Az Index.hu Zrt. igazgatóságának elnöke, Bodolai László a 168 Órának elmondta, hétfőn a szerkesztőségben áttekinti a helyzetet, és csak a tények ismeretében tudja megmondani, hogyan működtethető tovább az Index.

Engem is meglepetésként ért, hogy ilyen hirtelen és nagy számban felmondanak. Ugyan voltak erről sajtóhírek, de csak akkor lehetünk ebben biztosak, ha tényszerűek a dolgok

– fogalmazott Bodolai.

A kirúgott főszerkesztő visszavételének kérését az újságírók részéről provokációnak érezte:

Nekem provokációnak tűnt Dull Szabolcs visszavételét kérni, mint egyetlen lehetőség, mert pontosan tudták, ebbe nem fogok belemenni. Ők már eleve úgy mentek oda, hogy tudták, nem lesz semmiféle megegyezés. Mindent megtettem a felmondási hullám megakadályozásáért.

Szerinte Dull üzleti titkot szivárogtatott ki:

Egyetlenegy dolgot nem voltam hajlandó engedni: egy olyan személyt visszavenni a szerkesztőség élére, aki konkrétan üzleti titkot szivárogtatott ki a konkurenciának, aki most tapsol annak, ami történik most az Index környékén.

Bodolai a 168 órának azt is elmondta, az értekezleten nagyon feszült vitába volt belekényszerítve, száz emberrel szemben, "akik nem korrekt vitapartnerként viselkedtek velem. Köztük olyan emberek is, akiket én többször bíróság előtt mentesítettem mindenfajta felelősség alól". Úgy látja, hogy ezt biztos nem érdemelte meg, három évig "a hátamat tartottam a szerkesztőség miatt és még az Index átvétele miatti jobboldali kampány is rajtam csapódott le, ami egy elég súlyos kampány volt a személyem ellen".

Szerinte üzleti céljai is vannak az Index szétverésének, de nem a jobboldalt látja emögött. Ha a lap megőrzi függetlenségét, ő marad:

Ha van esély a működtetésre és arra, hogy egy pontos, független, mindenfajta befolyásolástól mentes lapként folytassuk, mint Index, akkor nem állok fel.