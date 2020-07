Debrecenben sem értik, miért küldtek jó hírű iskolákba őröket

Noha az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint az állami intézményfenntartók felmérése és az intézményvezetők kérése alapján fog ősszel 491 állami fenntartású intézményben iskolaőrség indulni, valójában az intézmények egy része erre egyáltalán nem tartott igényt, sőt egyenesen károsnak tartják, ha normális körülmények között működő rendszerükre bélyegként ragad rá, hogy oda őröket kellett küldeni.

Hasonló helyzetre világítottak rá Debrecenben is: Herpergel Róbert helyi jobbikos politikus sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy ugyan a Jobbik is megszavazta az iskolaőrség létrehozását, ugyanakkor a városban nem csak olyan iskolák kapnak őröket ahol ez valóban indokolt lehet, hanem jó hírűek is.

„Vannak oktatási intézmények, mint a József Attila vagy a Könnyűipari vagy a régi 108-as, ahová valóban szükséges az őrség, mert az ott tanuló diákok magatartása ezt indokolttá teszi. Amit viszont érdekesnek találok, hogy olyan iskolák is belekerültek a kalapba, mint a Péchy, a vegyipari vagy a Mechwart. Bár, nem ismerem ezeket az intézményeket belülről, de számomra igen érdekesé vált, hogy ezek a jó nevű intézmények a jelek szerint erőszakossá váltak.”

- fogalmazott Herpergel, aki szerint a tankerületi központnak nem csak azonnal végrehajtandó, logikátlan parancsokat kellene küldenie a pedagógusoknak, hanem figyelembe kellene vennie a véleményüket is.

A jobbikos politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy az iskolaőri jelentkezési feltételeknél előnyt jelent a középfokú végzettség, de nincs feltüntetve, hogy alapfokú képzettséggel nem lehet jelentkezni.

„Ez pedig máris megfogalmaz egy olyan kérdést, hogy az általános iskolák esetében mennyire lesz gyerekek közé való az alulképzett iskolaőr. Szintén visszásnak tartom azt is, hogy egy kezdő iskolaőr annyit fog keresni, mint egy kezdő pedagógus.”

Herpergel Róbert rávilágított arra az érdekességre is, hogy az általános iskolákban is kapnak kényszerítő eszközöket az őrök, míg a debreceni javítóintézetben ilyen nincs.

„Ez az eredménye annak, ha ötletszerűen hajtanak végre valamit, megfelelő terepszemle nélkül”

- vonta le a következtetést, valamint közölte: arra kéri a tankerületi központ elméleti szakembereit, a Fidesz országgyűlési és önkormányzati képviselőit, hogy mielőtt az iskolákkal kapcsolatosan bármilyen döntést hoznak, üljenek le a tanítókkal és tanárokkal, kérjék ki a véleményüket és fogadják meg a tanácsaikat.

Herpergel Róbert sajtótájékoztatójára a debreceni Fidesz gyurcsányozással reagált, noha annak egyáltalán nem volt köze a témához.