Biztonságos Balatont! - Itt követheti élőben a jobbikos országgyűlési képviselő figyelemfelhívó éhségsztrájkát

Ahogy azt Potocskáné Kőrösi Anita ígérte, folytatódik a 48 órás éhségsztrájkja Siófokon, a balatoni viharjelzés megmentése érdekében.

A szokatlan akciót a jobbikos képviselő Facebook-oldalán élőben is követheti. A politikus egyébként programokkal, beszélgetésekkel is készül, a vízisportokról, a vízirendészetről, a horgászatról és a környezetvédelemről is beszélget aktuális vendégeivel.

Biztonságos Balatont! címmel aláírásgyűjtésbe kezdett a Jobbik Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője pénteki, Siófokon tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, pártja aláírásgyűjtést indított, emellett vasárnapig 48 órás éhségsztrájkba kezd a balatoni település obszervatóriumának megmentéséért, mivel éppen azon a telken akarnak egy ötszintes apartmanházat felhúzni, ahol a viharjelző működik.

