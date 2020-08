Felborult egy busz az M5-ös autópályán, rengeteg sérült és egy halálos áldozat van

Elhunyt egy férfi, további 34-en pedig megsérültek az M5-ös autópályán Kiskunfélegyházánál, ahol egy lengyel utasszállító autóbusz árokba borult vasárnap reggel.

Vasárnap reggel fél hét körül az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 115-ös kilométerszelvényben, Kiskunfélegyháza térségében egy lengyel utasszállító autóbusz eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és árokba borult. A balesetben egy ember meghalt, 34-en pedig megsérültek.

Győrfi Pál kiemelte: a mentést két mentőhelikopter és 14 mentőautó végzi, jelenleg is tartanak még a kórházi átadások. Hozzátette: minden utast kórházba visznek vizsgálatokra. A hírek szerint hárman súlyosan is megsérültek, közöttük egy 5 éves gyermek is.

A balesetben egy 35 éves férfi halt meg a helyszínen

- mondta a szóvivő.

Az autópályát a főváros irányába teljes szélességében lezárták.