Írásbeli kérdéssel fordult Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője Orbán Viktor miniszterelnökhöz, azok után, hogy valós veszélybe került az emberek biztonsága egy jövőbeni siófoki beruházás miatt.

Mint ismeretes, Siófokon, az Országos Meteorológiai Szolgálat viharelőrejelző obszervatóriuma tőszomszédságában egy ötszintes apartmanház megépítését tervezi a tulajdonos.

Az építkezés veszélyeire és következményeire a szakemberek többször is felhívták a figyelmet. Tiltakozását fejezte ki többek között

a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke,

Siófok város polgármestere,

a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,

a Balatoni Fejlesztési Tanács is.

A tulajdonos azonban mindezek ellenére sem áll el építkezési szándékától.

A jobboldali néppárt képviselője írásbeli kérdésében emlékeztetett, hogy Orbán Balázs államtitkár néhány hete azt mondta, hogy

„semmilyen életre, egészségre veszélyes tevékenység nem valósulhatott meg ott eddig sem, és nem is fog megvalósulni.”

A Jobbik képviselője szerint mivel a tulajdonos érvényes építési engedéllyel rendelkezik, és bármikor megkezdheti az építkezést jelenleg, így egyedül a magyar állam akadályozhatja meg a beruházást, mégpedig azzal, hogy kisajátítja a területet.

"És ha már kisajátítja, kérjük, adja vissza azoknak, akiket valóban megillet: a magyar embereknek, a horgászoknak, a fürdőzőknek, hogy szabadon használhassák, és végre jó célt szolgáljon a földterület"

- írta Potocskáné Kőrösi Anita.

A képviselő három kérdésre vár választ Orbán Viktor miniszterelnöktől.

Miért hagyják, hogy szakmai érvek helyett egyéni szempontok kerüljenek előtérbe, veszélyeztetve másokat és a Balatont? Mi a fontosabb Önöknek, az emberélet és a viharjelzések pontossága, vagy ennek a teleknek a beépítése? Szándékozik-e a kormány kisajátítani a földterületet, megmentve ezzel a balatoni viharjelzést a fürdőzők, a horgászok és a hajósok védelme érdekében?

A Jobbik országgyűlési képviselője pénteken 48 órás éhségsztrájkot is hirdetett. A szokatlan akciót a jobbikos képviselő Facebook-oldalán élőben is követheti. A politikus egyébként programokkal, beszélgetésekkel is készül, a vízisportokról, a vízirendészetről, a horgászatról és a környezetvédelemről is beszélget aktuális vendégeivel.

A politikus pénteki, Siófokon tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, pártja aláírásgyűjtést indított a balatoni település obszervatóriumának megmentéséért.