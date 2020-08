Mindenkinek elérhetővé tette az idősotthonok vezetőinek adott utasításait a főpolgármester

Készüljünk a legrosszabbra, hogy elkerülhessük a legrosszabbat – fogalmazott Karácsony Gergely abban a nemrégiben közzétett Facebook bejegyzésében, amiben az idősotthonok vezetőinek adott utasításait ismertette. Karácsony úgy véli, a friss számok, adatok és a trendek is azt mutatják, a koronavírus-járvány második hulláma aligha elkerülhető, az első hullám tapasztalatainak birtokában pedig bölcsebben és felkészültebben kell készülni a második hullámra.

„A felkészülés és a védekezés első számú felelőse továbbra is a kormány. Látom, olvasom a kommunikációjukat bevetési egységekről, katonai hadgyakorlatról, „sci-fibe illő” akciókról, és újra előkerült a már unalomig ismert migránsozás is. Mi a fővárosban inkább az aprómunkában, a tapasztalatok szisztematikus feltárásában, a tán kevésbé látványos, de mindenképpen hasznos intézkedésekben hiszünk”

– fogalmazott.

Kifejtette, egyértelműen kiemelt feladat az ország idősotthonainak védelme. Májusban a Budapest Restart programban kezdeményezte, hogy kezdjék meg a szociális intézményekre, idősotthonokra vonatkozó szabályok azonnali felülvizsgálatát, azok hozzáigazítását a járvány jelentette kihívásokhoz. Ennek keretében pedig meg kell teremteni a szociális szféra dolgozói számára a jobb anyagi megbecsülés feltételeit éppúgy, mint az idősotthonokban a minőségi ellátáshoz szükséges eszközök biztosítását. Mindezek fejében azt kérte, az ügyben haladéktalan szakmai egyeztetés szükséges az idősotthonok három legnagyobb fenntartója, a kormány, az egyházak és az önkormányzatok között.

„A felvetésre az érintettek fülük botját nem mozgatták, nekiláttunk hát magunk. Szakértői csapat elemezte az első hullám tapasztalatait, felmérte a fővárosi fenntartású idősotthonok igényeit, az intézményvezetők véleményét. Tartalékot képeztünk a védekezéshez szükséges eszközökből és a saját forrásból beszerzett tesztekből is”

– közölte.

A szakmai felmérés alapján egy hónappal ezelőtt 9 pontos utasítást adott ki a fővárosi fenntartású idősotthonok vezetőinek. Az ebben foglaltak teljesítése folyamatos csakúgy, mint annak ellenőrzése, a Városháza és az idősotthonok szakmai stábjai közötti kapcsolat pedig rendszeres.

„Ennek az utasításnak a végrehajtása nem old meg minden problémát – a szociális szféra évtizedes munkaerőhiánya például átfogó kormányzati intézkedést igényelne –, de segíti a felkészülést, hiszen ez a felelősségünk”

– írta.

Az adatok szerint, szemben minden ostoba politikai hangulatkeltéssel – fogalmazott Karácsony –, több vidéki idősotthonban van jelen a fertőzés, mint fővárosiban, az önkormányzati fenntartású intézmények mellett pedig megjelent sok állami fenntartású, valamint egyházi és néhány magánintézményben is.

A főpolgármester úgy gondolja, jó lenne tudni, hogy az állam, az egyházak, illetve a magánfenntartók teszik-e a dolgukat a felkészülés érdekében, emellett továbbra is fontos lenne az együttműködés, amire ők készen állnak, s szívesen segítenek is az államnak, az egyházaknak és a magánintézményeknek is.

Kifejtette továbbá, a védekezés és felkészülés kulcspontja a kórházi fertőzések megakadályozása. A hivatalos adatok szerint a fertőzöttek nagyjából egyharmada kórházban kapta el a vírust, s az áldozatok közel fele a kórházi fertőzés miatt hunyt el koronavírusban.

„A Kásler miniszternek és Müller Cecíliának a napokban kézbesítendő levélben tájékoztatást kérek arról is, mit és hogyan tesz a kormány a kórházi fertőzések megakadályozása érdekében. Ez a tájékoztatás közérdek, az információ is minden magyarra tartozik”

– fogalmazott.