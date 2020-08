Állami támogatásból épít panziót a Balatonnál Száraz István

Az Origo korábbi tulajdonosának cége (Dry Beta Kft.) sem maradt ki a Kisfaludy hotel-és panziófejlesztési programból: 42 milliós támogatásból építhetik meg a négycsillagos Frida panziót. A munkálatok tavaly kezdődtek – mondta Száraz István –, előreláthatólag pedig 2020 negyedik negyedévétől várja a hatszobás panzió a látogatókat Balatonakarattyán.

Száraz egyébként olybá tűnik, a média világából a turizmus felé vette az irányt, ugyanis 2017-ben barátjához, a jegybankelnök fiához, Matolcsy Ádámhoz került az Origót kiadó New Wave Media Csoport, a We Love Budapest Kft.-nek azonban az idei nyárig ő maradt a tulajdonosa. A We Love Budapest és a We Love Balaton oldalakat üzemeltető médiavállalat júliusban került Száraztól a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványhoz.

Száraz István neve onnan is ismerősen csenghet, hogy cége, a Frank Digital végezheti közel 3 milliárd forintért a Matolcsy György elnökölte Magyar Nemzeti Bank (MNB) kommunikációs feladatait. S ha kicsit visszamegyünk a múltba, egészen 2016 áprilisáig, nos, akkor derült ki, hogy a tulajdonában lévő, a VS.hu-t is kiadó New Wave Production Kft. több mint félmilliárd forint támogatást kapott tartalmak létrehozására az MNB által létrehozott alapítványoktól tartalmak készítésére.