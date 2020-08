Országos demonstrációra is készek a vásárosnaményiek, hogy a helyi kórház újra fogadja a fekvőbetegeket

A beregi térség vezetői, Tilki Attila és Filep Sándor polgármester azonnal kerítsenek forrást, a kórház megnyitása érdekében

- követelte a több száz demonstráló előtt Sápi Mónika főszervező, a "Nem adjuk a kórházunkat" Facebook csoport alapítója.

Sápi Mónika facebook

A két hete tartott előző tüntetésen augusztus 10-ig adtak ultimátumot a kórházvezetésének, hogy fogadják végre a fekvőbetegeket is. Csakhogy a minisztérium és a kórház szóba sem állt a betegekből, illetve a volt és jelenlegi egészségügyi dolgozókból is álló civilekkel.

Legutóbb civil felszólalók sürgették a betegellátás visszaállítását, most viszont parlamenti pártokat hívott meg a "Nem adom a kórházunkat" csoport. Az ellenzék minden pártja képviseltette magát, de a szintén meghívott Tilki Attila, a választókerület fideszes képviselője ezúttal is távol maradt. Még Filep Sándor kormánypárti polgármester sem jelent meg, pedig a korábbi demonstráción ott volt, bár nem mondott beszédet.

Szégyen, hogy egyikük sem jött el. Megválasztottuk őket ezért elvárjuk, hogy minket és nem pedig pártpolitikai érdekeket képviseljenek

- mondta felháborodottan az Alfahírnek Gál Sándor vásárosnaményi idős ember, akinek nagyon nehéz elutaznia a legközelebbi városba a rendes ellátásért.

A meghívott politikusok közül elsőként Márki-Zay Péter szólalt fel. Hódmezővásárhely polgármestere állhatatosságra szólította fel az egybegyűlteket és szolidaritását fejezte ki. Kunhalmi Ágnes (MSZP) azt hangsúlyozta, hogy az alaptörvény rögzíti, hogy mindenkinek jár az egészségügyi ellátás.

Mocskos ez a politika és mocskos ez a kormány, amely átnéz az ország keleti felén, miközben Mészáros Lőrinc és a kormány oligarchái a Dunántúlt és a Balatont veszi birtokba.

- mondta Kunhalmi Ágnes, aki kitért a bezárt ruhagyár dolgozóira is. Szerinte a kormány hozzáállása több száz család megélhetését tette nagyon nehézzé.

Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője szerint a kórház bezárása újabb bizonyítéka, hogy a kormány nem törődik a keleti országrész szegényebb régióival.

Alig van munka. A helyben, illetve a környéken élők között nő a munkanélküliség, miközben a MÁV ritkítja, illetve megszünteti a járatait. Ehhez jön még az elvándorlás és a térség elöregedik

- mutatott rá a térség nehézségeire Schmuck Erzsébet.

A kormány, bocsánat a szóhasználatért, de kiherélte a betegellátást Vásárosnaményban

- jelentette ki felszólalásában Lukács László György, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Amikor arról kérdeztük Rétvári Bence parlamenti államtitkárt, hogy mi lesz a beregi emberek betegellátásával, írásban és szóban is csak semmitmondó és végtelenül cinikus válaszokat kaptunk, ezért el ne higgye senki, hogy a kormányzat majd szeptember elsején újra megnyitja a kórház kapuit a betegek előtt.

- hangsúlyozta a Jobbik politikusa.

Komáromi Zoltán háziorvos, a DK szakpolitikusa arról beszélt, milyen fontos dolog, hogy egy kisvárosnak van saját kórháza, amitől a kormány most megfosztotta a városban és a környékbeli falvakban élőket. Burány Sándor a Párbeszéd politikusa azzal kezdte, hogy az ellenzék már most képes együttműködni ezért egységesen védhetik meg nemcsak a helyi kórházat, hanem minden hasonló helyzetben lévő intézményt beleértve az egyetemeket is.

Bízunk abban, hogy a kórház vezetése és a kormány is úgy dönt, hogy szeptember elsején megnyílik a kórház. Ha nem így lesz, akkor készen állunk az országos demonstrációra is amelyen felhívjuk a figyelmet a térségünk rendkívül nehéz helyzetére.

- közölte a rendezvény után az Alfahírnek nyilatkozó Sápi Mónika.

A kormány március közepén döntött úgy, hogy kiüríti a vásárosnaményi kórház fekvőbeteg osztályait. Arra hivatkozva döntöttek, hogy az így felszabaduló kórházi ágyakon fogadhatják majd a koronavírussal fertőzött betegeket. Azonban egyetlen ilyen fertőzöttet sem helyeztek ott el, de a fekvőbetegeket azóta sem fogadja a kórház és a járóbeteg ellátás sem teljes körű.