Budai Gyula szócsatába keveredett a 24.hu újságírójával Szijjártó jachtos nyaralása kapcsán

Az Átlátszón megjelent fotó szerint augusztus 16-án, vasárnap Szíjj László luxusjachtján, a 7 milliárd forint értékű Lady MRD-en pihent családja körében Szijjártó Péter Horvátországban. Ugyanezen a napon arról számolt be a magyar külügyminiszter egy tárgyalóteremben készült kép kíséretében közösségi média oldalán, hogy „az európai politikai közvéleményt továbbra is a minszki helyzet foglalkoztatja. Ma telefonon beszéltem is erről Josep Borrellel, az Európai Unió külügyi főképviselőjével és Heiko Maas német külügyminiszter-kollégával”

Megvan a hallgatás oka? Szijjártót adriai luxusjachton fotózták le, miközben elvileg az irodában egyeztetett a belarusz helyzetről Mint ismert, a minden jel szerint elcsalt minszki választások nyomán több tízezres tüntetések zajlanak hosszú napok óta Fehéroroszországban, a kormányváltó hangulattól rettegő Aljakszandr Lukasenka pedig igyekszik menteni hatalmát, aminek érdekében nem átall erőszakot alkalmazni a hozzá még lojális rendvédelmi erők, valamint a rendőrség különleges alakulatainak (OMON) segítségével.

A 24.hu megpróbált utánajárni, a külügyminiszter milyen forrásból finanszírozta a nyaralást, hiszen egy ilyen luxushajó heti bérleti díja a tavalyi nyári szezon idején 100 ezer euró, azaz 34-35 millió forint volt. A portál újságírója, Spirk József azzal posztolta oldalára a cikket, hogy: Az éves miniszteri fizetésből nem jönne ki egy hét jachtozás sem.

Az éves miniszteri fizetésből nem jönne ki egy hét jachtozás sem Közzétette: Spirk Joe – 2020. augusztus 18., kedd

A bejegyzés alatt Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő, korábbi elszámoltatási és korrupció-ellenes kormánybiztos szócsatába kezdett az újságíróval:

A portál ugyanebben a cikkben azt is megírta, hogy a 24.hu tulajdonosát, Varga Zoltánt az elmúlt hetekben - az Index felrobbanásával egy időben - kezdte intenzíven támadni a kormányzat által fenntartott médiabirodalom. A vállalkozó a Politiconak adott interjúban reagált a hatalom irányából jövő kampányra, s azt mondta, úgy véli, az Orbán-kormány az Index után az ő híroldalát próbálja levadászni.