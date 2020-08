Bíró László: Ne kényszerítsék arra a tokaj-hegyaljai gazdálkodókat, hogy megsemmisítsék a szőlőt!

Bíró László, az ellenzéki pártok támogatásával a borsodi időközin induló országgyűlési képviselőjelölt hangsúlyozta, a magyar kormánynak továbbra sincs semmilyen programja a hazai szőlőágazat számára.

Tokaj-Hegyalját ez a probléma különösen fájó módon érintette.

Az Orbán-kormány tavalyhoz hasonlóan idén is elrendelte az úgynevezett zöldszüretet, amit - Bíró László szavaival - úgy lehet legegyszerűbben összefoglalni, hogy

meg kell semmisítenie a magyar gazdálkodónak, a magyar szőlőtermelőnek a szőlőt, amit megtermelt.

"Fájó szívvel, de megteszik, mert más lehetőségük nincsen"

- tette hozzá a jobbikos politikus.

Az a szőlő, amit nem semmisítettek meg, a tőkén fagyott el a tokaji dűnéken Kívülálló ritkán látja a téli Tokajt, és bár a hólepte dűnék, hegyoldalak látványa egészen magával ragadó, 2019 decemberében mégis egy eddig nem látott szomorú arcát mutatta a magyar kultúra, illetve a világörökség része. A zöldszüret példátlan pusztítása után tőkén maradt bogyókat most az első idei hó fedte be - és ítélte lassú fagyhalálra.

Bíró László szerint szükség lenne további borfeldolgozók létesítésére, illetve azok a borfeldolgozóknak, amelyek már működnek, kötelező legyen felvásárolni a termést, és

ne pedig arra kényszerítsék a gazdákat, hogy megsemmisítsék "a gyönyörű szép szőlőfürtöket itt, Tokaj-Hegyalján".

Az agrárpolitikus továbbá kiegészítené azzal is a belpiaci intézkedéseket, hogy a magyar szőlőből ne csak bort, hanem akár sűrítményt, szörpöt, vagy szőlőcukrot is készítsenek, illetve továbbra is azt szorgalmazza, hogy a Tokaj-Hegyalján megtermelt egészséges szőlő jusson el a közétkeztetésbe, az iskolákba, az óvodákba.

Miközben 450 ezer mázsa magyar szőlőt megsemmisítettek, több mint tízszer annyi bort importáltunk Komoly csapást szenvedett a magyar szőlésztársadalom 2019-ben, az alacsony felvásárlási árak, felvásárlóknak való kitettség, illetve a zöldszüret mellett most már a hivatalos adatok is kimutatták, borzasztóan megemelkedett az import borok mennyisége. Nagy István agrárminiszter még augusztus elején ismerte el, hogy

Bíró László, illetve a Jobbik másik szakpolitikusa, Magyar Zoltán erre már tavaly is felszólította a kormányzatot, amikor az ország történetében először zöldszüretet rendeltek el hazánkban. A 2019-es zöldszüret keretében

3536 hektáron mintegy 450 ezer mázsa magyar szőlőt szüreteltek le zölden, mindezt azzal magyarázva, hogy az uniós piac telített, így nem volt más választás, mint a bogyók "megsemmisítése".

Idén az Orbán-kormány a zöldszüretet és a krízislepárlást a koronavírus-járvánnyal is magyarázza.