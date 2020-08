"Ez már nem rólam, Bíró László személyéről, hanem a választói jog sárbatiprásáról, eltörléséről szól"

Meg tudjuk törni a kétharmadot! A Fidesznek nem elsősorban tőlem kell félnie, hanem tőletek. Ezért kérem most a segítségeteket

- mondta kampánynyitóján Bíró László, a Jobbik, illetve a parlamenti ellenzék közös jelöltje Tiszaújvárosban. Borsod megye 6-os számú választókerületében azért kell időközi országgyűlési választást tartani, mert Koncz Ferenc a Fidesz képviselője júliusban motor balesetben elhunyt. Ellenzéki győzelem esetén megszűnhet a Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti többsége.

Jakab: Lukasenka se csinálná jobban: Orbán kizáratná a borsodi ellenzéki jelöltet Az origo.hu írta meg, hogy elképzelhető a Jobbik nem állíthat jelöltet a tiszaújvárosi időközi országgyűlési választáson, mivel a pártban továbbra sem jegyezték be Jakab Pétert elnöknek. A Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke Facebook-posztban reagált a hírekre, ebből kiderül, hogy péntek 16 óra, vagyis a fellebbezési határidő lejárta előtt pár perccel a Fidesz megfellebbezte, hogy Bíró László az ellenzék közös jelöltjeként elindulhasson az időközi országgyűlési választáson Borsod 6-os választókörzetében.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz és Orbán Viktor meg akarta akadályozni Bíró László indulását, ami szerinte azt jelenti, hogy a kormánypárt fél az újabb megmérettetéstől, az újabb kudarctól.

Akadályozhat minket bármivel is a Fidesz, mi október 11-én igenis törtélemet fogunk írni. Bíró László nem pusztán az ellenzék jelöltje, hanem a szabadság és a demokrácia jelöltje egy autoriter rendszerben

- tette hozzá Jakab Péter.

Bíró László és stábja ezután máris nekilátott a kampánynak. A közelben lévő standon már többen várták az ellenzék jelöltjét, hogy támogassák őt aláírásukkal.

Örülök, hogy az ellenzék összefogott, és külön örülök Bíró László jelöltségének. Ismerem és bízok benne, tudom hogy tisztában van az itt élők problémáival - közölte Orevszky Sándorné.

Meg kell buktatni ezt a kormányt. Koncz Zsófia nemrég jött haza Amerikából, de ez számomra azt jelenti, hogy nem ismeri az itteni viszonyokat, nem ismeri az embereket, ráadásul nem a tehetsége révén lett a Fidesz jelöltje.

- mondta Bánkus János, utalva a Fidesz jelöltjére, a néhai Koncz Ferenc lányára, Koncz Zsófiára, aki mostanáig a Washingtoni magyar nagykövetségen dolgozott.

"Igyekeznek biztosra menni: megakadályoznák, hogy az ellenzéki jelölt egyáltalán el tudjon indulni a választáson"

Az Alfahírnek nyilatkozó Bíró László és Jakab Péter szerint ez az időközi választás nemcsak a kétharmadot törheti meg, hanem a fehérorosz utat, amelyen a Fidesz és Orbán Viktor jár.

Tényleg a belarusz szintre süllyedtünk?

Jakab Péter: A Fidesz egyre és egyre lejjebb lép a demokratikus létra fokain. Dunaújvárosban megtapasztalták, milyen erőt szül, amikor az ellenzék összefog, és egy jelöltet állít a kormánypártokkal szemben. A fideszes praktikák sem jöttek be, hiába osztották ott is a száraztésztát, ment a lejáratókampány, a hazudozás, ennek ellenére az ellenzék lényegében kétharmados győzelmet aratott. A borsodi időközin a mi pozitív innovációinkkal, az összefogással szemben, a Fidesz negatív innovációval válaszol, amivel igyekeznek biztosra menni: megakadályoznák, hogy az ellenzéki jelölt egyáltalán el tudjon indulni a választáson. A választópolgároknak most kell egy nagyon határozott megálljt mondania, és megüzennie a Fidesznek, eddig, és ne tovább, mi a nyugati értékekhez ragaszkodunk, még ha Orbán Viktor nem is. A magyar emberek nem Fehéroroszországot akarnak, egy európai, demokratikus országban szeretnénk élni, ahol a választópolgároknak joguk van dönteni a saját sorsukról.

Egyébként akkor most tényleg nem Jakab Péter a Jobbik elnöke?

J.P.: Július 7-ei keltezéssel július 9-én kaptam meg azt a végzést, hogy én vagyok a Jobbik elnöke, csak valahogy ez még nem emelkedett jogerőre, pedig semmilyen fellebbezésről nem tudunk. Mégiscsak nonszensz, hogy 7 hónap alatt nem sikerült átvezetni a január 25-ei Kongresszus eredményét a bírósag.hu oldalra. Így szerintük nemcsak Jakab Péternek, de még Gyöngyösi Mártonnak sincs érvényes képviselete. Az elnökhelyettesünknek a veszélyhelyzet alatt megszűnt ugyan az aláírói joga, ám a veszélyhelyzetről szóló átmeneti intézkedések alapján ez a jog három hónapig kitolódik. A választás iroda szerint azonban ez mégsincs így, mert a tisztújító kongresszus a veszélyhelyzet előtt volt megtartva. Lényegében jogászkodnak, de a céljuk világos: Bíró László ezen a választáson ne tudjon elindulni, és minden jogi érvelést ennek rendelnek alá.

Ezek után milyen kampányra lehet számítani?

Bíró László: Felmérni sem tudjuk, mindenre fel vagyunk készülve. De bármilyen mocskos eszközzel is támadnak minket, mindenkitől azt fogom kérni, hogy egy golyóstollal a szavazófülke magányában tegye az ikszet az én nevem mellé.

Mit tehet a Jobbik a jelenlegi helyzetben?

J.P.: Nálunk is összeült egy népes jogászcsapat, hogy megoldást találjanak a fideszes vétóra. Bár kicsit visszásnak érzem, amikor jogi megoldásokat keresünk egy olyan országban, ahol nyomokban van csak jogállam. A Fidesz most az időt húzza, és azt méri, népszerű-e a választók körében, hogy az egyetlen ellenzéki jelöltet el akarják ütni az indulás lehetőségétől, illetve mit gondolnak a borsodiak arról, ha megfosztják őket a döntés lehetőségétől. Ha a Bíró László elleni vétó egy népszerűtlen intézkedés lesz, akkor talán a Fidesz is hajlandó letenni a fegyvert. A végső szót tehát a választók fogják meghatározni, ha ők az asztalra csapnak, és azt mondják, ragaszkodnak ahhoz, hogy demokratikus keretek között dönthessenek a saját sorsukról, akkor a Fidesz kénytelen lesz meghátrálni.

Mennyire fog ezek után megváltozni a kampány üzenete?

B.L.: Eddig a térség jövőjéről, országosan pedig a kétharmad lebontásáról szólt. Péntektől viszont már az itt élők szabadságáról, szabad választói jogáról szól. Madarat tolláról, embert barátjáról, ahogy az most is látható, a Fidesz a belarusz példát karja követni. Ez már nem rólam, Bíró László személyéről, hanem ahogy mondtam, a választói jog sárba tiprásáról, eltörléséről szól. Így a legegyszerűbb nekik. Egyelőre itthon csak adminisztratív, jogászkodó eszközökkel igyekeznek ellehetetleníteni ellenzéki képviselőt, de lám itthon is ezzel próbálkoznak.

Mivel fog eltelni a következő időszak?

B.L.: Már mai is tapasztaltuk, hogy rengetegen jönnek a standjainkhoz, és napról napra többen ajánlják fel a segítségüket. Minél többen leszünk, minél több támogatóval tudunk elindulni, annál népesebb lesz a csapatunk, és annál nagyobb lesz a győzelmünk, és a fricska a Fidesznek.

Programok kapcsán egyelőre Koncz Zsófia csak egy klasszikus "folytatjukkal" lépett fel a színpadra. Kitől mire számíthatnak az itt élők?

B.L.: Bár Koncz Zsófia azt nyilatkozta, hogy 11 éves korától járta ezt a választókerületet, az elmúlt 3 évben valahol Washingtonban élt. Onnan nehéz rálátni a választókerület problémáira és kivitelezhető megoldásokat javasolni. Bízom benne, hogy felfedezi azokat az ígéreteket, amiket korábban tett itt a Fidesz. Én rá bízom, hogy a továbbiakban él-e a programállítás lehetőségével, mert eddig nem hallottunk tőle semmit.

Szabó Gábor kampányfőnök szerint a Fidesz nem képes elviselni, hogy van egy erős ellenzéki kihívója a kormánypárti jelöltnek s ezzel ugyanazt a hibát készül elkövetni, amit 2014-ben elkövetett Ózdon, 2019-ben pedig Jászberényben a polgármester-választás során. De mint hangsúlyozta, a kormánypárt rosszul mérte fel a borsodi emberek mentalitását, akik eléggé erős egyéniségek ahhoz, hogy ne fogadják el azt, ha valaki el akarja tőlük venni a szabad választás lehetőségét.

A borsodi kampánynyitó tehát meglehetősen furcsára sikeredett. Az ellenzéki kihívó, Bíró László hivatalosan (még) el sem indulhatott, míg a kormánypártok jelöltje, Koncz Zsófia a kampánycsapatával készített közös fotó után egyszerűen eltűnt Tiszaújvárosból.