A Kreml szerint nincs miért nyomozást indítani Navalnij megmérgezése kapcsán

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy a Kreml egyelőre nem látja okát annak, hogy nyomozást indítsanak az ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij megmérgezése kapcsán.

A szóvívő szerint addig nincs ok az eset kivizsgálására, amíg be nem azonosítják a Navalnij szervezetébe jutott anyagot, illetve be nem bizonyosodik, hogy tényleg megmérgezték. Peszkov azt is hozzátette, hogy a berlini Charité klinika eredménye sem mondja biztosra a politikus megmérgezését.

Alekszej Navalnij az orosz államfő, Vlagyimir Putyin egyik legismertebb bírálója. Múlt csütörtökön ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn lett rosszul. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba szállították. Családtagjai és munkatársai azt gyanítják, hogy amikor megivott egy teát, akkor megmérgezték, de az orosz orvosok ezt határozottan tagadták. A kómában lévő politikust szombat hajnalban a Cinema for Peace nevű magánalapítvány szervezésében, az orosz orvosok beleegyezésével Berlinbe szállították.

Navalnij mérgezése: ami az oroszoknál negatív teszt lett, a németeknél pozitív Az omszki kórházban is elvégezték azokat a teszteket Alekszej Navalnijon, mint Berlinben, vizsgálták a kolinészteráz-gátlók jelenlétét a mérgezés gyanújával odaszállított orosz ellenzéki politikus szervezetében, de az eredmények negatívak lettek - mondta az omszki megye és a szibériai szövetségi körzet főtoxikológusa orosz hírügynökségeknek nyilatkozva.

A berlini klinika orvosai hétfőn azt közölték, hogy az első klinikai eredmények arra utalnak, Alekszej Navalnijt megmérgezték, de a konkrét anyagot még nem tudták azonosítani.