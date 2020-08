Szélsőjobboldali aktivisták felgyújtottak egy Koránt, zavargások törtek ki Malmőben

Az interneten kezdett terjedni egy videó, amin Rasmus Paludan, dán szélsőjobboldali politikus követői felgyújtanak egy Koránt az egyik malmői mecset közelében. Ugyanezek az aktivisták egy másik Koránt a város főterén rugdostak - írja a 444 a Guardian tudósítására hivatkozva.

Paludan iszlámellenes tüntetést szervezett Malmőbe, de a helyi rendőrség két hét gondolkodás után megtagadta a kérést. Ezután jött a videó, majd a hatóság őrizetbe vette Paludant, kitoloncolták és két évre kitiltották Svédországból.

Pénteken este Malmőben több mint 300 tüntető csapott össze a rendőrökkel főleg a bevándorlók lakta Rosengard városrészben. Samir Muric, egy malmői imám beállt az egyenruhások és a demonstrálók közé, felszólította a rendbontókat, hogy hagyják abba, amit csinálnak, mert ha valóban muszlimok, ezzel szégyent hoznak a vallásra.

A Guardian szerint több muszlim vallású helyi is ellenezte a zavargásokat, de akadnak olyan vélemények is, akik szerint a rendőrség tényleg túl megengedő volt a Koránt égetőkkel szemben. Végül szombaton hajnali 3-ra állt helyre a rend a városrészben, 13 embert köröznek a hatóságok, közülük ötöt őrizetbe vettek, de el is engedték őket.