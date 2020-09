Senki sem fellebbezett az ellen, hogy Jakab Péter a Jobbik elnöke, ezért július 25-én ennek jogerőre kellett volna emelkednie, egyvalami azonban elmaradt

Jakab Péter az ATV Start című műsorában szeptember elsején beszélt arról, hogy július 9-én kapta meg azt a végzést a Fővárosi Törvényszéktől, miszerint ő a Jobbik elnöke, s miután

fellebbezés nem érkezett ezen végzéssel szemben, ezért július 25-én ennek jogerőre is kellett emelkednie.

Egyvalami azonban nem történt meg: a Fővárosi Törvényszék illetékes munkatársa elfelejtette megnyomni az enter gombot a billentyűzeten - fogalmazott Jakab Péter -, így az nem került átvezetésre a birosag.hu-ra. S erre hivatkozva mondta azt a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria: ha a birosag.hu-n nincs feltüntetve Jakab Péter a Jobbik elnökeként, akkor, Jakab szavait idézve:

Hozzátette, a legjobb szakjogászokkal egyeztettek, az ő álláspontjuk pedig az:

polgári nem peres eljárásokban nincs ítélkezési szünet, tehát a július 9-én kézhez vett végzésnek az elnöki választásáról réges-rég jogerőre kellett volna emelkednie, de valaki valahogyan elfelejtette megnyomni azt a bizonyos gombot, hogy ez az online felületen is megjelenjen.

Jakab elmondta, a probléma a jogállamiság alapjait kérdőjelezi meg Magyarországon: hiszen ezzel előfordul az, ha tisztújítás van egy pártnál, akkor mondjuk 7 hónap elteltével ez a parlamenti párt nem indulhat el egy demokratikus választáson.

Értem, hogy mi a politikai szándék ezen jogászkodás mögött: nem mást, mint az, hogy egy olyan billegő körzetben lesz most időközi országgyűlési választás, ahol csak a legszélesebb körű ellenzéki összefogással lehet a győzelmet elérni.

– mondta.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Facebook-oldalán reagált arra, hogy a Kúria elutasította pártja felülvizsgálati kérelmét, ezáltal a Jobbik nem állíthat jelöltet az október 11-i tiszaújvárosi (Borsod 6.) időközi országgyűlési választáson. "A fideszes Nemzeti Választási Bizottság után ma a fideszes Kúria is meghajolt Orbán akarata előtt.

Hozzáfűzte, szerinte egy-két százalékon fog múlni a siker, a Fidesz pedig úgy gondolhatta, ebből az ellenzéki összefogásból ki kell lőni azt a pártot, amelyik 2018-ban Bíró Lászlóval 31 százalékot ért el az akkori választáson. A Fidesznek sikerült elérni - fogalmazott Jakab -, hogy a Jobbik logót kilőjék a szavazólapról, de:

Ez legyen a legnagyobb örömük a fideszes fiúknak. Azt szoktam mondani, nekünk, jobbikosoknak a logó itt van legbelül, az összes többi ellenzéki párté pedig ott lesz Bíró László neve mellett. Így napnál is világosabb, ki az ellenzék jelöltje és ki az, aki október 11-én lebontja a kétharmadot: őt Bíró Lászlónak hívják.

Bíró László, tekintettel arra, hogy minden pártnak a jelöltje, függetlenként fog indulni, ezzel is bizonyítva, ő valóban egy olyan, pártok fölött álló személy - hangsúlyozta Jakab -, aki minden választópolgárt képviselni szeretne és meg is tud szólítani.

– tette hozzá Jakab.

Felidézte továbbá azt is, hogy idén februárban a dunaújvárosi időközi országgyűlési választásnál az ellenzék összefogott és kétharmados győzelmet aratott a Fidesz felett, így ott megtapasztalták, az egy az egy elleni küzdelem egy sikeres modell.

Ezek után gondolom, a Fidesz-kampány gurui vakargatták a fejüket, hogy ott, ahol az ellenzék összefog, már nem elég a győzelemhez a szavazatvásárlás, a lejárató kampány, a hazudozás meg a fenyegetés: valami újat kéne csinálni. Bíztam benne, ez az lesz, hogy a Fidesz elkezd normálisan kormányozni: mondjuk emelni a béreket, a nyugdíjakat, befejezni a lopást, mert így is hatalmon lehetne maradni. De nem ezt az utat választották, hanem megpróbálták az ellenzéki együttműködést szétlőni.

– véli.

Hangsúlyozta, az, hogy ez nem sikerült, annak a bizonyítéka: az ellenzéki együttműködés sikeres és fegyelmezett.

Ahogy a Kúria meghozta ezt a szégyenletes döntést - miszerint a Jobbik nem indulhat el a választáson -, azonnal körbetelefonáltam az összes ellenzéki pártvezetőt, és néhány órával később már ott volt a megoldás és a viszontválaszunk az asztalon. Ez arról szól, ha a Jobbik nem indíthatja el hivatalosan Bíró Lászlót, akkor az összes többi ellenzéki párt fogja elindítani: vagyis az ellenzék nem csak összefog, de össze is zár, ha a Fidesz támad bennünket.

– mondta.

Kitért arra is, ők nem tudtak arról, hogy Bírónak voltak antiszemita és szélsőséges nézetei, de óriási emberi értéknek tartják, hogy képes volt ezért elnézést kérni.

Kevés politikus tudja gyakorolni a bocsánatkérés erényét. Bíró László bocsánatot kért, és ezt az ellenzéki pártok elfogadták, ami azért is fontos, mert nem akárkivel kell megküzdenie. A vele szemben álló Fideszben például mind a mai napig helyet foglal Orbán Viktor mögött a parlamenti patkóban az a Pócs János, aki egy cigány származású embert betett a kazánba és azzal fenyegette, hogy be is fogja gyújtani ezt a kazánt.