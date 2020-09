Török-magyar: Mindkét Szalai a kezdőben

20:45-ös kezdéssel Törökországban indítja az idei Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi nincs könnyű helyzetben, 25 játékost hívott be a törökök és oroszok elleni meccsekre, de sérülés, kisebb betegség és az NSO szerint koronavírus miatti óvatosság következtében is módosult a keret, például kikerült az is, akinek a környezetében fertőzött személyeket találtak.