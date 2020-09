Kásler: a fekvőbeteg-ellátók tartalékoljanak újabb üres ágyakat, hogy szükség esetén azokon koronavírus-fertőzötteket tudjanak ellátni!

A humánminiszter utasította a fekvőbeteg-ellátókat arra, tartalékoljanak újabb üres ágyakat, hogy ha szükséges, azokon majd koronavírus-fertőzötteket tudjanak ellátni, írja a nepszava.hu.

A kórházi vezetőknek péntekig kell visszajelezniük a tárcának, hogy megoldották a feladatot, és maguk ellenőrizték, valóban üres az intézmény ágyainak húsz százaléka. A miniszter óvatossága összecseng azzal, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint az ország több nagyvárosában ismét emelkedik a szennyvízben a vírus örökítőanyagának koncentrációja. Ezt tapasztalták Békéscsabán, Budapesten, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Pécsen és Székesfehérváron is. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését.

A járványügyi hatóság szerint ezek az eredmények arra utalnak, az ország nagyobb részén megindult a vírus közösségi terjedése.

Kásler Miklós levele, miszerint a kórházi ágyak húsz százalékán nem lehet beteget fogadni, eltérően érinti az intézményeket.

Van olyan kórházi vezető, akinek az ágyak ürítése nem okoz gondot, mert férőhelyeinek még mindig csak a 60-65 százaléka foglalt, máshol viszont - mivel szeptembertől már nem átlag-, hanem már teljesítmény-finanszírozást kapnak az intézmények -, feltöltötték az ágyakat, valamint beindították a műtőket.

Ezeken a helyeken Falus Ferenc egykori tisztifőorvos szerint a miniszter levele gyakorlatilag betegfelvételi zárlatot jelent.

Azt pedig, hogy nem is küldhetnek haza senkit, megint megoldhatatlan helyzet elé állítja az intézményvezetőket.

A volt tiszti főorvos szerint nem várható, hogy a mostani 100 helyett hirtelen több ezer covidos intézményi ápolására lenne szükség, ami indokolná az ágyak kiürítését. Az ismét lefékezett kórházi ellátás egyértelműen növeli majd az eladósodást is: ha kevesebb beteget kezelhetnek, kisebb összegű lesz az érte járó közfinanszírozás is, miközben költségeik nőnek. Az ágyakon ellátható betegek számát nem csak a miniszteri levél, de Orbán Viktor miniszterelnök kórházfestési programja is szűkíti.

A miniszterelnök január kilencedikén jelentette be, hogy a három évnél régebben fölújított kórházakban minden kórtermet, várótermet és az ahhoz kapcsolódó minden szociális teret fel kell újítani, és amíg ez nem történik meg, addig másfajta fejlesztéseket nem tud támogatni. A fővárosi kórházakban ez a felújítássorozat is most kezdődik. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság már megkezdte az egyeztetéseket, miszerint hol, melyik intézményben és mit fessenek újra. A munkát a jövő év végéig kell befejezni, de ha jönnek a festők, időről időre szabaddá kell tenni kórtermeket, így kevesebb gyógyításra alkalmas ágy marad.