A Hableány-katasztrófa, a nagybányai gettó és egy éberkómában fekvő lány családja a 2019-es év legjobb sajtófotói között

A szokásos tavasz helyett – a koronavírusnak „köszönhetően” – csak most, szeptember elején nyílik a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) által megrendezett fotókiállítás. A Nagymező utcai Capa Központban kedd délelőtt tartották azt a sajtótájékoztatót, melyen az újságírók zárt körben megtekinthették a már-már régmúltba veszőnek tűnő 2019-es év legjobbnak ítélt sajtófotóit. Mert gondoljunk akár a Hableány tragédiájára, a vívó-világbajnokságra vagy az európai parlamenti választásra, valóban furcsa érzés fog el, hogy alig egy év telt el, mégis mennyire megváltozott az életünk a „prekoronális” korhoz képest.

Ami a kiállításra is rányomta a bélyegét. Hiszen – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – most nem köszöntötte vastaps a díjnyertes pályázókat, a legjobbnak ítélt fényképek készítőinek nagyon szűk körben, kedd délután adták át az elismeréseket. Azon azonban – a fertőzésveszély miatt – még a sajtó képviselői sem vehettek részt.

A délelőtti sajtótájékoztatón azonban jelen lehettünk, és hallhattuk Bánkuti Andrásnak, a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának elnöke visszaemlékezését a kezdetekre, 1982-re, mikor még a Műegyetemen rendezték meg a kiállítást, amit egy 16 oldalas katalógus kísért. Ehhez képest az általa szerkesztett mostani sajtófotó-évkönyv már csaknem 300 oldal, és a díjazott fotókon túl számos érdekes, szemet gyönyörködtető vagy épp elgondolkodtató fényképet is tartalmaz.

Bár tavaly csak a kiállítás megnyitóján hozták nyilvánosságra, kié a két legrangosabb elismerés, idén a pandémia miatt erre nem lehetett szeptemberig várni, így a díjazottak nevét már áprilisban megismerhette a nagyközönség. Bánkuti András ismertette, Kovács Bea szabadúszó fotográfus a legjobb emberközpontú ábrázolásért járó André Kertész-nagydíj nyertese Éber kóma című sorozatával. A fényképválogatás Balkovics Sándornak és feleségének, Mártinak mindennapjait mutatja be, akik 2017 óta ápolják egy baleset miatt éberkómában fekvő lányukat, Sárit. A beteg lány szeme nyitva, de kapcsolat nem teremthető vele, a vegetatív életfunkciók fenntartását szolgáló kezeléseket rosszul viseli. Az őt körülvevők (család, barátok) érzelmi gazdagsága, fizikai és lelki teherbíró képessége óriási nyomás alatt van. A sorozatról Bánkuti András így fogalmazott:

Nagyon súlyos anyag, valószínűleg férfi fotográfus nem is tudta volna így megcsinálni.

Kovács Beának ez a sorozata a Mindennapi élet (sorozat) kategória 1. díját is elnyerte.

A MÚOSZ Nagydíját a legkiemelkedőbb teljesítményért ugyancsak egy szabadfoglalkozású fotográfus, Hajdú D. András nyerte el A fal, amit mi kerítésnek hívunk című sorozatáért. A fotók érdekességét az adja, hogy a fallal elválasztott nagybányai cigánygettó életét bemutató anyag több éven keresztül készült. Hajdú D. András a „kommunikációs szempontból csak kerítésnek nevezett” fal felhúzása után, 2012-ben készítette a sorozat első képeit a városvezetés 2013-ra azt ígérte, az ott élő családok helyzetének végleges megoldása 2013-ra várható. A fotográfus ezért 2019-ben visszament Nagybányára dokumentálni, melyből kiderül, hogy – mint fogalmaz –

a fal és a városvezetés további törekvései zsákutcának bizonyultak.

Bánkuti András felhívta a figyelmet, hogy A kongói dzsungel magyar hőse című, személy szerint neki kedvenc sorozattal Hajdu D. András elnyerte a Természet és tudomány (sorozat) 1. díját is. A fényképek dr. Hardi Richárd szemorvos, szerzetes munkásságát mutatják be, aki negyed évszázada a Kongói Demokratikus Köztársaságban gyógyít, a térség egyetlen jól felszerelt műtőjében. Innen indul csillagtúraszerűen, hogy olyanoknak is segítséget nyújtson, akik 6-800 kilométerre élnek a szemészeti központtól. A szürkehályog miatt csaknem teljesen világtalan betegek Hardi műtőjéig az utat rokonokba kapaszkodva vagy kerékpár csomagtartóján teszik meg.

A pályázatokat elbíráló öttagú nemzetközi zsűri két magyar tagját Bánkuti András mutatta be. Szlukovényi Tamás elnök a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotó főszerkesztője; Stiller Ákos fotóriporter pedig a New York Times, a National Geographic, a CNN, a Spiegel és a Stern tudósítója.

Szigeti Tamás, a kiállítás kurátora a zsűri külföldi tagjainak pályafutását ismertette. Daniela Mrázková cseh fotográfiai szakíró, újságíró, kurátor, a World Press Photo, illetve a Pictures of the Year többszöri zsűritagja; João Silva portugál születésű, a Dél-afrikai Köztársaságban élő, háborús fotóriporter, a New York Times munkatársa; Ron Haviv, Emmy-díjra jelölt fotóriporter, a VII Photo Agency (New York) alapító tagja, dokumentarista fotográfus. Szigeti hozzátette, mindnyájan érzékenyek a szociális témák iránt is, ezért hívták be őket a bírálók közé.

Szigeti ismertette, a pályázatra 267 fotográfus 2488 pályaművének 6079 fotója érkezett be. A kiállításon valamennyi díjazott fotó megtekinthető, de – tette hozzá – kurátori minőségében neki lehetősége adódott további fotók közszemlére helyezésére is. Így a Capa Központban nagyságrendileg 350 fotó tekinthető meg a kiállítás keretében úgy egyedi, mint sorozatfotókként.

A megnyitón Harmati András kollégánkkal vettünk részt, tekintse meg az ő ekkor készült fotóit!

Bánkuti András, a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának elnöke, a háttérben Kovács Bea, Ajpek Orsolya és Hajdú D. András díjazottak Bánkuti András, a MÚOSZ Fotóriporter Szakosztályának elnöke Székely Tamás, a kiállítás kurátora Székely Tamás, a kiállítás kurátora

És ennyi felvezető után Olvasóink is megismerkedhetnek néhány díjnyertes fotóval.

MÚOSZ Nagydíj a legkiemelkedőbb teljesítményért

Hajdú. D. András: A fal, amit mi kerítésnek hívunk

André Kertész-nagydíj a legjobb emberközpontú ábrázolásért

Kovács Bea: Éber kóma

Fotóriporteri Életműdíj

Rédei Ferenc

Molnár István-díj az elmúlt év legjobb, fotókat felhasználó tipográfiai tervéért

Az L² Stúdió: Lakosi Richárd és Lakosi Krisztián a Magyar Formatervezési Díj katalógusáért

Különdíjak

Munkácsy Márton-díj a legjobb kollekcióért: Török János (Délmagyarország)

Szalay Zoltán-díj a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotóriporternek: Mónus Márton (MTI/MTVA)

A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Török János (Délmagyarország)

Escher Károly-díj a Magyarországon készült legjobb hírképért: Dombóvári Tamás (szabadfoglalkozású) (A Hír kategória 1. helyezettje)

Fenntarthatósági díj (2019-ban alapított új kategória): Ladjánszki Máté: Városi természet című képsorozatáért

Dicséretben részesült

Mohos Márton (24.hu): Irány Brüsszel

Komka Péter (MTI/MTVA): Hospice

Cséfalvay Á. András (Parameter.sk): Vivien

Boncsér Orsolya (szabadfoglalkozású): „Akarsz-e játszani?”

Illyés Tibor (MTI/MTVA): Felkészülni, készen, rajt...

Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): Seregélyek

Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): Előre a vadnyugatnak

Hír, eseményfotó

1. díj: Dombóvári Tamás (szabadfoglalkozású): Részvét

Részvét (Hír-, eseményfotó, 1. díj; Escher Károly-díj, a legjobb hírképért) Dombóvári Tamás (szabadfoglalkozású)

Egy koreai nő egy szál fehér rózsával fejezi ki részvétét a Hableány hajót ért baleset helyszínénél Budapesten, a Margit hídon.

2. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Vucjak a kiürítés után

3. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Veszélyben a búvár

Képriport

1. díj: Ajpek Orsolya (Index.hu): A Hableány tragédiája

A Hableány tragédiája (Képriport, 1. díj) Ajpek Orsolya (Index.hu)

A sorozat a baleset estéjétől kíséri végig a mentési és kutatási munkákat a hajóroncs kiemeléséig. A sorozat fenti, záró fotóján a magyar hajósok kegyeletének lerovása látható.

2. díj: Koszticsák Szilárd (MTI/MTVA): Határvadászok Szilveszterkor

3. díj: Németh Gabriella (szabadfoglalkozású): Zarándokvonat

Mindennapi élet (egyedi)

1. díj: Cséfalvay Á. András: Kutyaterápia

Kutyaterápia (Mindennapi élet (egyedi), 1. díj) Cséfalvay Á. András (Parameter.sk)

Terápiás kutyák és a gyermekkori agyi bénulással diagnosztizált Regina. Nefelejcs Ház, Szenc, Szlovákia (Felvidék).

2. díj: Nagy Jácint (Savaria Forum): Karácsonyvárás

3. díj: Boncsér Orsolya (szabadfoglalkozású): Móricnak jó napja van

Mindennapi élet (sorozat)

1. díj: Kovács Beáta: Éber kóma

Éber kóma (André Kertész-nagydíj a legjobb emberközpontú dokumentarista fotográfiáért; Mindennapi élet (sorozat) 1. díj) Kovács Bea (szabadfoglalkozású)

A baleset miatt évek óta éberkómában vegetáló Sári szüleinek mindennap meg kell küzdeniük a reménytelenséggel, de mindkettőjüknek sikerült olyan kreatív tevékenységet találniuk, amelynek során kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek. Naponta többször, akár hosszú órákon át kell leszívni a Sári torkában összegyűlt váladékot, hogy a légút szabad legyen, a sorozat fenti fotója ezt ábrázolja.

Magyarországon tizenkétezer ember ápolja otthon tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos családtagját. Az ápolt sorsát erősen befolyásolja az ágyát körülvevők érzelmi gazdagsága, fizikai és lelki teherbíró képessége

2. díj: Sánta István Csaba (szabadfoglalkozású): Slow

3. díj: Bácsi Róbert László (szabadfoglalkozású): Szabad élet

Emberábrázolás-portré (egyedi)

1. díj: Kölcsey-Gyurkó Sára: Nyugalom szigete

A nyugalom szigete (Emberábrázolás-portré (egyedi), 1. díj) Kölcsey-Gyurkó Sára (szabadfoglalkozású)

Önarckép egy fárasztó reggel után a kertünkben – írta képéhez a fotós.

2. díj: Ficsor Márton (Mandiner): A híres egyfejű

3. díj: Götzinger Laura (Design Terminál Nonprofit Kft.): Apa

Emberábrázolás-portré (sorozat)

1. díj: Bielik István (szabadfoglalkozású): Az utolsó mesélő

Az utolsó mesélők (Emberábrázolás-portré (sorozat) 1. díj) Bielik István (szabadfoglalkozású)

Egy ugyancsak megrendítő képösszeállítás, ugyanis az események átélői közül már csak nagyon kevesen élnek. A második világháború végén a győztes Szovjetunió katonai és belügyi szerveinek foglyaként kétszázötvenezer német származású magyar állampolgárt, férfit és nőt hurcoltak Magyarországról kényszermunkatáborokba. Azt mondták nekik, csak egy „kis munkára” (malenykaja rabota) viszik őket, de valójában évekig tartó fogság, napi tíz-tizenkét órányi nehéz fizikai munka, éhezés és sokszor a halál várt rájuk. A táborok fő célja a munkaerő-szükséglet kielégítése volt.

A fotón Rajzer Györgyné Herhalt Katalin fényképe látható a táborból, amihez az idős asszony az alábbi történetet fűzte:

„Azt mondták, ne féljünk, csak három hónapra visznek a magyar határra vasútra dolgozni. Akinek otthon van valakije, az erre az időre hozzon neki elegendő élelmet és ruhát. Én mindenáron szökni akartam. Édesapám azonban visszatartott. Ugyanis elterjedt, hogy ha valaki megszökik, otthon a parókián fel van állítva egy bitófa, s a hozzátartozókat arra felakasztják. Így nem szöktem el az otthon maradt édesanyám miatt.”

A sorozat a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj támogatásával készült.

2. díj: Bankó Gábor (szabadfoglalkozású): Játék

3. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): A Hableány mentői

Művészet (egyedi)

1. díj: Polyák Attila (Origo): Sziget

Sziget (Művészet (egyedi), 1. díj) Polyák Attila (Origo)

A színpompás, energiát sugárzó képen mozgássérült fiút tartanak a közönség fölé a Sziget Fesztivál ötödik éjszakáján.

2. díj: Csudai Sándor (Origo): Kavicsok

3. díj: Eöri Szabó Zsolt (Nemzeti Színház Nonprofit Kft.): Egy valóban kicsi történet

Művészet (sorozat)

1. díj: Mohai Balázs (MTI/MTVA): Pár akkord és indul a pogó

Pár akkord és indul a pogó (Művészet (sorozat), 1. díj) Mohai Balázs (MTI/MTVA)

A díjnyertes képsorozat készítője a punk-rockerek 2019-es seregszemléjén vett részt a dunaújvárosi Rockmaraton fesztiválon, melyen jól láthatóan nem csak az ifjú korosztály képviseltette magát.

2. díj: Urbán Ádám (szabadfoglalkozású): A Fővárosi Nagycirkusz láthatatlan lelke

3. díj: Fazekas István (HVG): Idősziget

Sport (egyedi)

1. díj: Földi Imre (Nemzeti Sport): Meglepetés

Meglepetés (Sport (egyedi), 1. díj) Földi Imre (Nemzeti Sport)

Nem, a kép nem az Addams család forgatásán készült Izé (a kéz) közreműködésével, hanem az Eger–FTC vízilabda-mérkőzésen, ahol Decker Ádám vállán jelenik meg a most nem látható ellenfél keze.

2. díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): Találat

3. díj: Czeglédi Zsolt (MTI/MTVA): Csodálkozó szem

Sport (sorozat)

1. díj: Török János (Délmagyarország): Villanyfényben

Villanyfényben (Sport (sorozat), 1. díj) Török János (Délmagyarország)

Csongrád megye legkisebb településén, Dócon 2012 óta, harminc évnyi kihagyás után újra van foci – önerőből. Taopénzt nem kaptak. A pályát tíz-tizenketten gondozzák, a meccsek előtti felfestést is házon belül oldják meg, ahogyan a pályavilágítás kiépítését is. A csapatban van pék, pincér, ötvös, fodrász, villanyszerelő, karosszérialakatos, és tagja a polgármester is. Így, együtt próbálják egy egész falu álmát valóra váltani a szezon végére. A játékosok a munka mellett csak heti egy alkalommal tudnak edzeni, este egy ital után mindenki siet haza, mert reggel dolgozni kell menni. A dóci csapat távolabbról is vonzza a játékosokat, a környező falvakból és Szegedről is járnak ide focizni.

2. díj: M.Schmidt János: Alanya, Paratriatlon Világkupa

3. díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): Úszás egy kicsit „máskép”

Természet és tudomány (egyedi)

1. díj: Török János (Délmagyarország): A hattyú halála

A hattyú halála (Természet és tudomány (egyedi), 1. díj) Török János (Délmagyarország)

A nagyfeszültség által agyoncsapott madár képe minden bizonnyal az állatvédők egyik legfelkapottabb motívuma lesz.

2. díj: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): Együttélés

3. díj: Rácz Péter (szabadfoglalkozású): Űrlény négykerekű biciklivel

Természet és tudomány (sorozat)

1. díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): A kongói dzsungel magyar hőse

A kongói dzsungel magyar hőse (Természet és tudomány (sorozat), 1. díj) Hajdú D. András (szabadfoglalkozású)

Hardi Richárd szemorvos annyira nagy hatással van a helyiekre, hogy a basankusui iskola tanulói szemorvost szoktak játszani. A szerzetes-orvos helyieket képez és taníttat is, hogy legyen, aki nyugdíjba vonulása után viszi tovább a felépített szemészeti centrumot.

2. díj: Radisics Milán (Radex Media Group Kft.): A szennyezés művészete – A növekedés rejtett költségei

3. díj: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): A halál színei

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)

1. díj: Kerekes M. István: Otthon

Otthon (Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi), 1. díj) Kerekes M. István (szabadfoglalkozású)

Pillanatkép egy erdélyi, Olt menti, mélyszegénységben élő, sokgyermekes család életéből. A lovat, amely a mindenük, szinte családtagként kezelik. Ő jelenti a biztos jövedelemforrást, mivel rengeteg mezőgazdasági, napszámos munkát vállalnak vele. Az anya elmondása szerint az apa reggeltől estig napszámosként dolgozik, hogy eltartsa a családot, de életük borzalmasan nehéz. Ő otthon van a gyermekekkel.

2. díj: Mónus Márton (MTI/MTVA): Karácsony

3. díj: Móricz-Sabján Simon (Világgazdaság): Csanytelek

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

1. díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): A fal, amit mi kerítésnek hívunk

A fal, amit mi kerítésnek hívunk (Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat), 1. díj; MÚOSZ Nagydíj a legkiemelkedőbb teljesítményért) Hajdú D. András (szabadfoglalkozású)

Cigány asszony önti ki a fürdővizet a lakóház folyosójára. A volt vegyi gyár területén is egy nagyobb gettósodott közösség él embertelen körülmények között. A szemetet és az emberi fekáliát senki nem takarítja el az épületből, ahol hemzsegnek a patkányok – fűzte a képhez a díjazott fotóriporter.

2. díj: Török János (Délmagyarország): Ingyen van a víz, de el kell menni érte

3. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Rehab

A 37. Magyar Sajtófotó Kiállítás a budapesti Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ (1065 Budapest, Nagymező u. 8.) első emeletén tekinthető meg 2020. szeptember 9. és november 15. között ünnepnapok kivételével keddtől péntekig 14 és 19 óra, szombaton és vasárnap 11 és 19 óra között.