Ismét rendhagyó demonstrációt szerveznek az SZFE hallgatói

Nyílt nap a Titkos Egyetemen - #freeSzFE címmel szerveznek megmozdulást a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Vasárnap reggel 10.00 és 15.00 óra közt várják az érdeklődőket a Vas utcai épületnél - „tiszteletbeli hallgatókkal” szeretnék megtölteni a közvetlen környéket.

Az elfoglalt épületbe természetesen továbbra is csak az Egyetem polgárai léphetnek be, a kurzusok és előadások azonban néhány óra erejéig kiköltöznek „Magyarország legszabadabb utcájába”. A közösségi földön reggelizést szoros órarend követi: amíg a sarkon Hajdu Szabolcs tart improvizációs gyakorlatot, addig a parkolóban Ascher Tamás szónokol, az épület előtt pedig Enyedi Ildikó ad órát. Ha ez nem lenne elég, a (z örök) gyerekek kedvéért interaktív bábjátékkal és végtelen mennyiségű aszfaltkrétával is készülnek.

A diákok továbbra sem kaptak érdemi reakciót a szűk két héttel ezelőtt kihirdetett követeléseikre az általuk legitimnek tartott tárgyalópartnertől, az Innovációs- és Technológiai Minisztériumtól. A héten levélben szólították fel Palkovics Lászlót, hogy az intézmény élére kinevezett kuratóriumot hívja vissza, az oktatás körülményeit pedig állítsa helyre.

A matiné jellegű demonstráció ezúttal is az Egyetem autonómiájáért folytatott küzdelmet hivatott szolgálni. A korábbi tüntetéseikhez hasonlóan nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy az eseményen feltétlenül viseljen maszkot, valamint, hogy a távolságot – a lehetőségekhez mérten – a résztvevők tartsák.

Az Alfahírnek Mucsi Zoltán, Schruff Milán és Kálid Artúr adott interjút a témában.