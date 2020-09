Elég volt! A kórház végre felszólalt, hogy a járvány miatt számon kérik a dolgozóikat

"Őszinték leszünk... kórházban dolgozóként nagyon nehéz megélni a tavaszi szeretet- és elismeréshullám után, hogy egyre több agresszióval, megnemértéssel, méltatlan számonkéréssel és kifogással találkozunk mind a közösségi oldalaink kommentjeiben, mind kórházunk épületében. Megértjük mindazt a feszült bizonytalanságot, ami most egyre fokozódik mindenkiben. Higgyétek el, 100 százalékon felül teljesítenek munkatársaink, hogy pótolják a kiesőket (igen, a COVID miatt) és biztonságban gyógyítsák a gyermekeket! Nem érdemlik meg azt a méltatlan hangnemet, ami sajnos egyre jellemzőbb😞

A szabályok a gyermekeket védik, nem ellenük, nem a szülők ellen hozzuk! Figyeljünk egymásra."

Ezekkel a sorokkal üzent a Bethesda Gyermekkórház a közösségi médiában a hozzátartozóknak, és a nyilvánosságnak.

Kétségtelen, alapjaiban változott meg a hozzáállás az egészségügyi dolgozók irányába: amíg az első hullám idején esténként tapsoltak az emberek, ma már elég sok esetben valami ostoba összeesküvés résztvevőinek gondolják az ápolókat.

De vajon mit tanulhat ebből a társadalom?

Faragó Laura szociálpszichológus szerint abból is sokat tanulhatunk most, hogy az egyén érdekét helyezzük előtérbe, vagy a közösségét.

"Hiába fontosak a saját érdekeink, van, amikor a közösségé, aminek mi is tagjai vagyunk, fontosabbá válik. Mert ha most mindannyian maszkot hordunk, lehet, hogy emiatt valaki pont az én nagyszüleimet nem fogja megfertőzni. Tehát valahol ránk is visszahat, ha a közösség érdekében teszünk jót. Nem annyira rossz dolog az, ha az emberek konform módon viselkednek ilyen helyzetekben"