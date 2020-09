Mohács volt jegyzője nyomozásban lehet érintett, kétes ügyekben merül fel a neve, mégis a választási iroda elnöke

Tovább gyűrűznek a Mohács volt jegyzője, Dr. Kovács Mirella körül kialakult botrányok. A város polgármestere, Csorbai Ferenc által menesztett jegyző ellen korábban - akit nemsokkal a felmentését követően Dr. Partos János, a Baranya Megyei Önkormányzat jegyzője visszahelyezett a HVI (Helyi Választási Iroda) élére - feljelentést tett a város vezetője, annak gyanúja miatt, hogy olyan projektek ügyében állapított meg beosztottainak célfeladatokat, amelyek már lezárultak, így feladat sem lehetett velük.

A jegyző, aki önmagát jutalmazta

Időközben olyan dokumentumok is napvilágra kerültek, amelyekből kiderül, hogy a volt jegyző nemcsak kollégáinak, de saját magának is kétszer prémiumot osztott ki, közel 600 ezer forint értékben. Kovács Mirella ezt követően a Mandinernek azt állította, hogy a feladatot a munkáltatói jogokat gyakorló polgármestertől Szekó Józseftől kapta, nem pedig saját magának állapította meg, csakhogy jogi szakértők úgy vélik, hiába gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármester, neki célfeladat megállapítására utasítási jogköre már nincs. Ahogy az sem igaz szerinte, hogy egy 12 oldalas tanulmány után vette volna fel az 597 ezer 500 forintot, ugyanis a dokumentum 58 oldalas volt.

A két célfeladatra 2019. április 1-jén szerződött Szekó József egykori polgármesterrel, a munkákkal pedig június 28-án készült el. A megtekinthető második tanulmányból hamar kirajzolódik, hogy az irat egy az egyben tartalmazza azt az adatbázist is, amiért külön szerződésben egyszer már díjazást kapott.

A prémium jár más munkájáért is

A tanulmánnyal más problémák is vannak, ugyanis plágiumgyanús. Ahogy a Hírklikk megfogalmazta: az irat a felhasznált irodalomban hivatkozik ugyan három korábbi tanulmányra is, de az azokból való szó szerint átvételeknél nem tünteti fel azt. Így például a tanulmány ötödik oldalán sima ollózás található a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető és Továbbképző Központ által Kormányzati Tanulmányok keretében kiadott Nyikos Györgyi és Soós Gábor Gergely által jegyzett A Közszolgáltatások-szervezés, a közfeladat-ellátás stratégiai szervezési ismeretei anyagból.

De az is érdekes, hogy többek között a www.hazipatikai.hu, a www.hrportal.hu cikkei is visszaköszönnek a tanulmányban szó szerint, kiollózva, természetesen forrásmegjelölés nélkül.

Nyomozásban lehet érintett, kétes ügyekben merül fel a neve, mégis a helyi választási iroda elnöke egy időközi előtt

Mohácson szeptember 27-én tartanak időközi választást, miután a 2019-es őszi önkormányzati választásokon Csorbai Ferenc (MSZP) azt követően válhatott a Duna-parti település polgármesterévé, hogy egyedüli ellenfele, a várost 1998 óta irányító, a posztért újrainduló Szekó József (Fidesz-KDNP) szeptember végén elhunyt; az őt indító szervezet pedig mást nem jelölhetett az idő rövidsége miatt.

Mindezt azért érdemes megemlíteni, mert Kovács Mirella jegyzőként 15 évet húzott le fideszes vezetőségnek dolgozva, a választások közeledtével a kormánypárt szolidaritása jeléül meg is pendítette a jegyző menesztését követően, hogy választási csalásra gyanakodnak Csorbai részéről.

Abban viszont már nem nem találtak kivetnivalót, hogy a volt jegyző, aki összetűzésbe keveredett az ellenzéki polgármesterrel, és akinek a döntése ellen állítása szerint munkaügyi bírósághoz fog fordulni, visszaraktak a saját, megüresedett pozíciójába a HVI-ben egy választás előtt. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg érintett egy nyomozásban is a kétes kiutalások kapcsán, míg a prémiummal járó, fent említett két célfeladat minősége is erőteljesen megkérdőjelezhető, ami az elvégzett munkái kapcsán is aggályokra ad okot. Kovács Mirellát mindennek ellenére sem függesztették fel egy esetleges kivizsgálás lezárultáig. Újbóli kinevezője, Dr. Partos János azt mondta lapunknak, hogy a feljelentést ismeretlen tettes ellen tették, minden Mirellát érintő kérdéskörben, amint lesz egy olyan bírósági döntés, amely alátámasztja bármelyik állítást, nyilvánvalóan majd új kontextusba helyezi a HVI vezetőjét. De amíg jogerősen ítélet nem születik az ügyekben, addig ő az ártatlanság vélelméhez tartja magát és Mirellára ártatlanként tekint.

Ennek ellenére a volt jegyző felfüggesztése sodorná veszélybe a választást

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mielőtt Kovács Mirella a helyi választási iroda elnöki pozícióját ismét betöltötte volna rekordgyorsasággal, a korábbi munkái kapcsán volt-e valamilyen vizsgálat, hiszen a tanulmánya több kérdést is fölvetett. Partos kifejtette, hogy az elsődleges szempontja kifejezetten az volt az egykori jegyző újbóli alkalmazása kapcsán, hogy több évtizedes közigazgatási és választási gyakorlata van, miközben kifogás vele szemben nem volt, ráadásul 2012-ben címzetes főjegyzői címet is kapott, ugyanakkor vizsgálni nem volt idő a korábbi munkáit, mivel a tisztség betöltését záros határidőn belül kellett megoldani.

És hogy miért nem függesztették fel munkájából a nyomozások lezártáig Kovács Mirellát? A főjegyző ezt azzal indokolta, hogy már azért sem tenné meg, mert szeptember 27-én választások lesznek, azt a típusú munkát pedig egy ilyen döntéssel megzavarná, akkor szervezeti szempontból okozna létbizonytalanságot.

A finish előtt kiszedni valakit már nem túl szerencsés

-tette hozzá, majd kifejtette, hogy az eddigi döntések, amik Mohácson születtek a választási iroda vonatkozásában helytállóak voltak.

Bugarszki Norbertet, Mohács pénzügyi osztályának vezetőjét is felkerestük a lapunk birtokába jutott információ kapcsán, ami szerint Kovács Mirella tanulmányait házipénztárból fizették. Ha ez igaz, ennek mi volt az oka? Hogy megtudjuk a Kovács Mirella által kollégáinak és magának kiutalt prémiumokról tudott-e? Ha igen, ezzel kapcsolatban indítottak-e vizsgálatot? Telefonos megkeresésünkre arra kért minket, hogy emailben tegyük fel neki a kérdéseinket, amire ha választ kaptunk, azonnal közöljük.

Dr. Csizmadia Csaba fideszes képviselőt is felkerestük, aki Kovács Mirella menesztése kapcsán szólalt fel a volt jegyző mellett. Kérdéseinkre nem volt hajlandó válaszolni, mondván ez nem az ő hatásköre.