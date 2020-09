Fantomházak valódi szavazói egy szabolcsi faluban

Legalább húsz felnőtt élt olyan házakban, amelyek csak papíron léteztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Magyon. A házak rég romba dőltek, lakóik elköltöztek, de papíron továbbra is ott éltek. A semmiben. Sem a polgármester, sem a jegyző nem lépett föl a törvénytelenség ellen. - olvasható a szabadeuropa.hu.n.

A nem létező házak lakóinak voksai is az urnában landoltak

2019 októberében egy új magyi lakos a helyi választási bizottság független delegáltjaként várta a szavazókat a község művelődési házában. Azok jöttek is, de a férfinak egy idő után feltűnt, hogy olyan emberek is szavaznak, akiket korábban még sosem látott.

Hamar túltette magát ezen, hiszen nem ismerhetett még mindenkit az alig 900 fős községben, bár azért már bejárta a települést, a Kauzsay-tanyát is. Ám afelett már nem tudott napirendre térni, hogy a Jókai utca olyan lakcímeiről is mentek szavazni, ahol ház sincs, nemhogy lakó. De a papíron ott élők mentek, és ikszeltek.

Magyon a 2019-es önkormányzati választáson is hozta a papírformát a 2002 óta regnáló független polgármester, Czirják István. A választások után neki címezte online posztjait és leveleit a független delegált arról, hogy mit tud a polgármester a fantomlakosokról, akik a nem létező házakból szavaztak. Válasz a polgármestertől sosem érkezett, a jegyző pedig a polgármesterre mutogatott. A férfi végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz és a Magyar Államkincstárhoz fordult.

A Jókai utca elköltözött

A magyi független választási delegált levele nyomán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatala vizsgálatot indított 2020. február 29-én, a helyszínre is kimentek a férfi bejelentése nyomán, ahol megdöbbenve látták, hogy a Jókai utca gyakorlatilag üres: összesen 7 ház áll csak ott.

A helyszíni bejárás alkalmával megállapítást nyert, hogy […] a Jókai utca 60. szám alatt épület nem található.

- írta a hivatal vezetője a vizsgálat során.

Csakhogy a választói névjegyzékben más szerepel. A Jókai utca 60.-ban - ahol legalább 7 éve egy rom áll - név szerint felsorolva 11 voksolásra jogosult ember élt a 2019-es önkormányzati választások idején, illetve a 2018-as országgyűlési választáson.

És nemcsak ott éltek papíron, hanem szavaztak is

- mondta a Szabad Európának az ügyet felgöngyölítő független választási delegált, aki a saját szemével látta, hogy mind a 11 ember besétált a szavazóhelyiségbe és leadta a voksát is.

A megyei kormányhivatal vizsgálatából az is kiderül, hogy az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis is mást mutat, mint ami a valós helyzet: valójában nem csak egy, hanem több háznak is csak a hűlt helye van már.

A Jókai út 72. szám alatt lakhatásra alkalmas ingatlan nem található. […] A Jókai út 70. szám alatti ingatlan vonatkozásában a nyilvántartás nem tartalmaz lakóhellyel rendelkező állampolgárokat.

- áll a vizsgálati jelentésben.

Az online lap szerint a fiktív lakcímekkel bűvészkedésnek Szabolcs-Szatmár-Beregben nagy múltja van. Az elnéptelenedő határmenti falvak népessége általában fél évvel a választások előtt szokott megugrani.

Kinek a felelőssége?

Czirják Istvánt, Magy polgármesterét többször is megkereste a Szabad Európa. A község első embere először gázvezetéket javított, máskor éppen a Magyar Államkincstár vizsgálata miatt nem volt ideje interjút adni.

Mikor azt kérdezték tőle, hogyan lehetséges az, hogy több tucatnyi választásra jogosult magyi lakos él papíron a településen olyan házakban, amelyek a valóságban nem léteznek, és ez törvényt sért, ezt a választ adta: az nem az ő felelőssége. Arra sem válaszolt, hogy polgármesterként miért nem érezte kötelességének megszüntetni az éveken keresztül fennálló törvénytelenséget a falujában, mint ahogy arra sem adott választ, hogy hogyan számolhattak el támogatást azokra a házakra a Magyar Államkincstár felé, amelyek nem léteznek. A válaszok helyett inkább kérdezett, mégpedig arról, hogy honnan tudnak ezekről, majd a végén lecsapta a telefont.

A település jegyzője, Szilvási Andrea Ágota már 2019-ben is tudott az ügyről, hiszen a Szabad Európa egyik forrása közérdekű állampolgári bejelentésként konkrét adatokkal alátámasztva tárta elé az ügyet. Ráadásul a polgármester 2018-ban elrendelte a fiktív lakcímek megszüntetését. A jegyző, aki a jog szerint a törvényesség őre, annyit ígért, hogy írásban ad válaszokat a lap által feltett kérdésekre.

Nemcsak a település jegyzője és polgármestere, hanem a térség országgyűlési képviselője, Kovács Sándor is tudhatott arról, hogy fiktív lakcímekre vannak bejelentve Magyon az emberek.

Többször felhívtam, többször beszéltem vele. Kovács Sándor azt mondta nekem telefonon, hogy őt nem érdekli ez az egész ügy, mivel a magyi polgármester nem is fideszes, ezért neki nincs is dolga Czirják István polgármesterrel.

- mesélte a Szabad Európának a neve elhallgatását kérő forrás.

Kovács Sándor a Fidesz országgyűlési képviselője tagadta, hogy tudott volna bármilyen törvénytelenségről.