Az Ossian zenéje és szövegei nem „egynyári időtartamúak" – Interjú Paksi Endrével

Április közepén látott napvilágot Csak a jót címmel az Ossian új nagylemeze, és optimális esetben a megjelenést követő sikeres tavaszi turnéról és nyári fesztiválfellépésekről, valamint az elviekben éppen esedékes őszi koncertsorozatról (is) kérdezhetnénk most a zenekar vezetőjét, de mindezeket az ő esetükben is meghiúsította a koronavírus betörése, és az e miatt hozott (többször is beélesített) korlátozó intézkedések. Viszont, annak ellenére, hogy nem tudták élőben bemutatni az új dalaikat, július közepére dupla platinává nemesedett az album, és volt olyan hét, hogy 24 (!) Ossian kiadvány feszített a Mahasz Top 40-es listáján. A banda e jó hírek hallatán sem dőlt kényelmesen hátra, aminek eredményeképpen az elmúlt hónapokban megszületett egy újabb nagylemeznyi anyag, sőt két (stúdiós) vendégszereplésre is maradt még idő és energia. E-mailben feltett kérdéseinket Paksi Endre énekes válaszolta meg.



- Gondoltad volna még tavaly év végén, vagy akár idén januárban, a Vuhanból érkező első hírek befutása után, hogy a világot ennyire lekaszálja a covid, és teljesen padlóra küldi – többek között – a komplett zeneipart is, valamint, hogy ilyen sokáig nem lehet vele megbirkózni?

- Őszintén mondom, még március-április tájékán sem gondoltam, hogy idáig fajulnak az események. A nyár is eléggé ellentmondásos volt, kezdtek a különböző vélemények életre kelni, például, hogy az egykori keleti blokk gyerekkori védőoltásai megóvnak minket, meg, hogy az egész járvány kamu, aztán most itt tartunk sajnos. Sokáig reménykedtünk az őszben, de mi csakis teljes értékű és totálisan biztonságos koncertekben gondolkozunk, ezért várjuk, hogy megoldódjon a helyzet.

- A ti munkamódszereteket ismerve az új lemez már a járvány Európába betörése előtt készen volt, ennek ellenére, akár terápiaként is „használható” néhány dala a mostani helyzetben. Jó néhány éve már egy rendkívül pozitív életszemlélet jellemez téged, és ez visszaköszön az Ossian szerzeményekben is. Az idei esztendő sokkja után továbbra is töretlenül optimistán tekintesz a világba? Vagy változott-e esetleg valamiben a véleményed, módosult-e a gondolkodásmódod?

- Nem változott, bár ez a kiélezett szituáció sok embernél előhozta a valódi énjét, sok álarc hullott le, de ezzel párhuzamban a valódi jó Emberek megmutatták nekem, hogy érdemes optimistának maradnom. Ráadásul sokkal több időm volt olvasni, figyelni, gondolkodni. Úgyis mondhatnám, hogy sok mindent helyretettem magamban, amire az előző évek rohanásában nem volt időm, vagy nem figyeltem rá. Ami igazán fontos volt mindig számomra, a zene, a zenélés, az alkotás és ezek megmaradtak ezekben a nehéz időkben is. Lényegesen többet olvasok, mert több időm és türelmen van hozzá, rengeteg filmet nézek. Igyekszem magamból a legjobbat kihozni továbbra is. Úgy érzem, hogy a dalszerzési képességeinknek kifejezetten jót tett ez a visszafogottabb életmód.

- Ezekben a vészterhes időkben is rendkívül lojális az Ossian tábora, ami azért valamennyire biztonságérzetet adhat nektek. De van olyan dolog, amivel még meg tudnak lepni téged a rajongók? Érkeztek-e akár különlegesnek is nevezhető kérések, kérdések tőlük így, hogy ebben az évben nem tudtak veletek élőben, koncerteken találkozni?

- Csodálatos üzenetek érkeznek folyamatosan, azt kell mondanom, hogy kölcsönösen tartjuk egymásban a lelket a rajongókkal! Nem véletlenül használom a Barát kifejezést a posztjaimban. Igazán extrém kérések nincsenek, csak számtalan pozitív hozzászólás és mindenki várja, hogy újra találkozhassunk élőben. Ahogy minket, úgy az Ossiant szeretőket is megviselte az idei év, nekünk az ő figyelmük és szeretetük ad új erőt, inspirációt, remélem, hogy mi vissza tudunk ebből adni.

- És ha már szóba került az élő bemutatás hiánya, az albumra, bónuszként, koncertszámok is kerültek. Miért tettétek rá ezt a plusz hat dalt?

- A tavaly szeptemberi koncert, ahogyan az egész Reményhozó-turné, fantasztikusan sikerült, totális teltházzal, remek hangulattal. Úgy gondoltam, hogy a CD kapacitás 80 percébe a stúdióanyag mögé érdemes néhány koncertfelvételt emlékül feltenni. Ráadásul több dalt, például a Gyönyörű Bolond-ot élőben más hangszerelésben adtuk elő, ez is érdekesség. A koncertszámok egyébként teljesen nyersek, semmilyen utómunka nincs rajtuk.

- A lemez megjelenése előtt bemutatott klipek is vélhetően egy előre eltervezett ütemterv alapján kerültek publikálásra, de például az Aki előre néz karanténvideójának, A saját kezemben rajongói fotókból összeállított kisfilmjének, vagy a Mennyit ad még Reményhozó-turnés fényképmontázsos klipjének ötlete és elkészítése mennyire volt improvizálás az időközben kialakult helyzet miatt?

- Egyértelműen ez történt, bár elképzelhető, hogy a „karantén-klip" kivételével a többi ötlet egyébként is megvalósult volna.

- Egyetlen kérdés erejéig picit elővenném még A Reményhozó nagylemezt is. Az nem meglepő, hogy már hosszú ideje a hazai közönségszavazásokon előkelő helyen végeztek, de ez az album a portugál Via Nocturna 2000 magazin éves listáján az első lett! Az instrumentális Elán pedig a 14. a legjobb dalok között… Milyen mértékben szoktatok külföldről pozitív visszajelzéseket kapni?

- Néha magam is meglepődöm, hogy szerényen ugyan, de azért terjed a hírünk a világban. Dél-amerikai Ossian blogokat találtam a neten, komplett diszkográfiákkal, mexikói rajongók többször jártak itthoni koncertjeinken, nemrégen egy orosz oldalon nemcsak az összes lemezünket, de jó minőségű koncertfelvételeinket is megtaláltam. (nevet) Visszatérve az elismerésekre, kellemes meglepetésként ért minket, nagyon örültünk neki! A kiadónk ismerte őket, mi most találkoztunk velük először.

- Miközben szenzációs a dalaitok fogadtatása, mondhatni tonnaszám fogynak a lemezeitek, a videóitok nézettsége az eget veri, a koncertezést tekintve 2020 a legsötétebb év is az Ossian történetében. Mint zenekarvezető, hogyan élted/éled meg ezt a kettősséget?

- Nem jól, gondolhatod, de örök optimistaként bízom a jövőben és egy nagyon erős visszatérést tervezünk! Jelenleg a legfontosabb mindenkinek az egészsége és ez nálam mindent felülírt. Az Ossian zenéje és szövegei nem „egynyári időtartamúak", nyugodtan mondhatom, hogy mostanra többgenerációs zenekar lettünk. Például a Gyönyörű Bolond nézettsége másfél év alatt úgy lépte túl a 4 milliót, hogy nem játszották a rádiók, úgyhogy bízom benne, hogy nem leszünk elfelejtve. (nevet)

- Még a karanténnál, illetve a vírus miatti (többszöri) kényszerleállásnál maradva… Te személy szerint esetleg kerültél-e a szakmából valamelyik kiadós- vagy zenészkollégával az eddiginél közvetlenebb, azaz barátibb kapcsolatba az otthonlét hónapjai alatt?

- Egyértelműen igen. Mint fentebb már említettem, az éles helyzetekben elválik, hogy ki az, akit érdekelsz, mint ember is. A kiadónkból Hartmann Kristóftól, a Mobilmániás Zefin át, egészen fiatal zenészekig hosszú a sor.

- A sok-sok rossz mellett azért jócskán történtek pozitív dolgok is az elmúlt hónapokban: Két biztos (vendég) megjelenésről már tudni veletek kapcsolatban. Az egyik, hogy az Ossian is tiszteletét tette a két hete megjelent Kikalapált dalok című Kalapács tribute kiadványon, a másik pedig, hogy – egy-két árulkodó FB-poszt alapján – te is énekelsz a hamarosan megjelenő Zeffer/Bajnok 40 jubileumi lemezen. Ezekről ha mesélnél egy pár mondatban!

- Józsi adott volt eleve, 38 éve járjuk párhuzamosan és néha egymást keresztezve a Magyar Rock rögös útjait! (nevet) A Zuhanni kell című dalra már a megjelenésekor felkaptam a fejem, a szövege nagyon megfogott. Amikor felmerült a lehetőség, azonnal ezt javasoltam, és szerintem szépen sikerült, én mindig örömmel hallgatom. A Zeffer/Bajnok 40 éves szerzői lemezre Zefi kért fel, nekem ez több szempontból is öröm és megtiszteltetés volt. Talán páran tudják, hogy tizenévesen rengeteget jártam Mobilra és Vikidál Gyula a legnagyobb hazai példaképem. Sőt, amikor tizenhét évesen basszusgitározni akartam tanulni, először egy cimborámat küldtem oda Bajnokhoz. Én annyira tiszteltem az akkori zenészeket, hogy nem volt merszem, ez mára „kicsit" megváltozott. (nevet) A haverom azt kérdezte tőle, hogy adna-e leckéket, erre tök szerényen mosolyogva azt mondta ez a kiváló muzsikus, hogy az saját magára is ráférne. Ez a hozzáállás példaértékű a mai napig számomra! Egy olyan Mobilmánia dalt választottam, ami rettentően tetszik és Gyula is énekel benne, az Ördög itt belebukott címűt, remélem tetszeni fog neki is a tisztelgésem!

- Néhány napja publikáltátok, hogy a már említett közös munka eredményeként megszületett albumnyi új anyag várhatóan jövő tavasszal meg is jelenik. Ez a nagyon hosszú koncert- (és az ezzel járó) utazásmentes időszak esetleg adott-e alkalmat, hogy másképp vagy többet dolgozzatok most a friss dalokon? Valamint, nem megfosztva az esetleges meglepetésektől a rajongókat, adnál egy minimális információt, hogy milyen lesz az új Ossian album?

- Soha ennyit nem dolgoztunk Ricsivel egy lemezen, és én nagyon bízom, hogy az emberek hallani-érezni fogják ezt. A címe A Teljesség lesz, és ezzel a gondolati-szövegi irány mellett utalunk a zenei részére is, mert szerintem ez az album egyfajta összegzése lett a zenekar életművének. 13 dal született, ebből 11 szöveges szerzemény, egy instrumentális szám és egy feldolgozás, közel 50 percben. Hangulatilag és dinamikailag rendkívül változatos, mégis egységes anyag készül - március óta folyamatosan dolgozunk rajta, csiszolgatjuk.

- Amolyan zárszóként, a már bejelentett, jövő tavaszra betervezett kettős fővárosi lemezbemutató koncerttel kapcsolatban kérhetnénk egy kis előzetest?

- Mivel az a rendkívüli helyzet állt elő, hogy egyszerre két albumot fogunk bemutatni – a Csak a Jót és A Teljesség-et –, ezért nagyon hosszú, változatos és izgalmas programmal és látvánnyal fogunk előállni mind április 30-án, mind május 1-én is!