Azonnal tiltsák ki George Clooney filmjeit a magyar mozikból!

Mint az már egy sokk kíséretében ismeretessé vált minden honfitársunk számára az elmúlt napokban, Hollywood angyalarcú ördögi figurája, George Clooney, a NER-lovagok büszke királya, az EU demokráciát romba döntő migránspolitikájával Dávid és Góliát harcot folytató Orbán Viktor ellen intézett alattomos támadást egy interjú során.

A tehetségnek jócskán híján lévő színész gyenge kvalitásait mi sem bizonyítja jobban, minthogy a GQ magazin videójában sikertelenül próbálta megbújtatva ócsárolni országunk első számú emberét, amikor a világban tapasztalható dühre és gyűlöletre Orbán Viktort hozta fel példának. Nem elég, hogy a fedhetetlen magyar kormány jelenleg a szabadságot fenyegető jogállamisággal küzd Brüsszelben, egyetlen felvilágosult bajtársával, Lengyelországgal az oldalán, az amúgy is tucatnyi gyáva ellenfelei mellett mostantól kénytelen Clooney-val is harcba szállni az igazság érdekében.

Vészhelyzet! Clooney elkapta a Soros-vírust!

De mégis, a sokunk számára örökre csak Dr. Rosst mi vitte rá, hogy ilyesfajta hazugságra épülő hátbatámadást intézzen a vezetőnk ellen? A kormánymédia hiteles és ellenőrizhető információiból kiderült, hogy George Clooney-t és családját befolyása alatt tartja Soros György. Bizony kedves olvasó, jobb, ha ezt most egy kicsit emészti. Soros keze már mindenhová elér és úgy tűnik a legapróbb lehetőséget is megragadja, hogy az Orbán-kormányt támadja, számára a kultúra világa sem szent, úgy fest, a szórakozást jelentő mozi esetében is jobb, ha résen leszünk, hiszen, ha egy Clooney-t sikerült ilyen szinten behálózni, vajon ki játszhat még a kezére?

Sorosnak köszönhetően mostantól már nem ülhetünk be mosollyal az arcunkon egy Bosszúállók, újabb Halálos Iramban, vagy éppen egy Star Wars filmre, hiszen ki tudja: talán Vasember legújabb páncéljára maga Soros adta a pénzt, esetleg Dominic Toretto kocsiját pont Soros tervezte, arról nem is beszélve, hogy több rejtett utalás is arra enged következtetni a Csillagok háborúja világában, hogy Soros György a mozgókép világát is igába hajtja, ezzel a gyanútlan néző agyát Sorosra hangolva.

George Clooney volt a Soros

A sajtószabadság felett őrködő KESMA (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány) nemrégiben megdönthetetlen bizonyítékokra bukkant az elmélyült Clooney-Soros kapcsolatot illetően, melyeket nemzetbiztonsági okokból előrelátóan nem adtak ki. A Kesmán belül, a Soros-háló kiterjedésének felkutatására létrehozott, eddig titokban tevékenykedő osztály, röviden, csak Stop-Soros közölte a nemzetközi média világával, hogy Clooney családfáját egészen a középkorig sikerült visszavezetniük, és mint kiderült egyetlen magyar leszármazottal sem büszkélkedhet. Ez már önmagában terhelő bizonyíték a színész aljas mivoltára, hiszen tudjuk, minden valamirevaló, megbecsülésnek örvendő alkotó rendelkezik hozzánk köthető rokoni szállal.

De mindez csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a KESMA által lefolytatott igen alapos, 48 órán át tartó oknyomozás azt is felfejtette, hogy Clooney-t a Vészhelyzet című sorozatbéli szerepéhez, mely a karrierjét beindította 1994-ben maga Soros György segítette hozzá. A Stop-Soros osztály egyik kiváló munkatársának sikerült skype-on keresztül elérnie a sorozatot forgalmazó NBC stúdió kapuőrét, aki bár csak 3 éve dolgozik a pozíciójában, készséggel árulta el, hogy fél füllel úgy hlalotta a stúdióban dolgozóktól az ebédszünetben, hogy Clooney Dr. Ross szerepéhez egy ősz hajú, átlagos magasságú, és arcú, öltönyös úrnak a beajánlásával jutott hozzá. Miután Soros Györgyről egy fotót is mutattak neki egyértelművé vált az összefüggés. A kapuőr megerősítette: „akár ő is lehetett, szerintem a leírás alapján pont olyan, de aztán a fene tudja, akkor nem voltam itt”. Vagyis Soros György az eddig tehetségesnek és kiváló színésznek-rendezőnek gondolt George Clooney-t már 26 éve istápolja a pokolinak is nevezett Hollywoodban. Hát ki más, ha nem az európaiak ördöge irányítaná ezt a világot is.

Ismeri a viccet, amikor Soros Oscart vett Clooney-nak? Sajnos ez nem vicc!

A közel három évtizedes s(z)oros barátság igen gyümölcsözőnek bizonyult Clooney számára – tudta meg a KESMA és újabb cáfolhatatlan bizonyítékot ástak elő a fájdalmas régmúltból: két fotó is bizonyítja, hogy George Clooney először 2006-ban, a Szirianában - a Legjobb férfi mellékszereplőnek -, majd 2013-ban - Az Argo-akcióért - a Legjobb filmnek járó Oscar-díjat is hazavihette, Soros György közreműködésével.

A Stop-Soros osztály által Pinteresten felkutatott fényképek a díjátadót megelőző hagyománnyá vált közös fotózkodást örökítik meg, ezeken jól kivehető egy homályos, első ránézésre képhibának tűnő paca, ami véletlenül pont George Clooney vonalában van, melyekre ráillesztve Soros György sziluettjét, majdnem tökéletesen illeszkedik rá. Vagyis a KESMA szerint biztosra mondhatjuk, hogy Soros jelen volt az átadókon, amiből egyenesen következtethetünk rá, hogy világi befolyását felhasználva, szégyenteljes módon, Soros György Hollywoodot megcsúfolva és George Clooney-nál tehetségesebb színészek karrierjét hátráltatva, védencének megvette az Oscar-díjakat.

Ebből is láthatja minden hazafi polgár, hogy George Clooney évtizedek óta a sorosista-hálózat élvonalbeli harcosa, aki urának parancsára azonnal nekiesik védtelen és tisztaszívű Orbán Viktorunknak. Kétség sem fér hozzá, hogy az ilyen „színészeknek” csúfolt, bujtatott politikai gránátokat száműznünk kell a magyarországi mozikból, ezzel is védve a magunk és tisztaszívű gyermekeink szabadságát a libernyákoktól. Az egyetlen megoldás tehát, ha a Clooney The Midnight Sky, tipikus sorosistákra jellemző hangulattal bíró című filmjétől kezdve a magyar mozik nem mutatnak be több filmet a szereplésével, és rendezésével! Támogasd a magyar kormányt és ne válts jegyet George „sorosista” Clooney filmjeire, inkább légy igazi hazafi!

Fiktív lebuktató riport George Clooney-ról, mely akár meg is jelenhet a jövőben egy kormányközeli portálon, ha a színész nem hajlandó feladni az Orbán-kormánnyal folytatott értelmetlen csatát.