A polgármester mulasztása miatt jogsértő módon foglalkoztatják Újfehértó háziorvosait

- mondta az Alfahírnek Dr. Bélteki Béla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértó egyik háziorvosa, aki már korábban is arra hívta fel a figyelmet, hogy évek óta törvénytelenül működnek a város körorvosai.

Az önkormányzattól érkező papír zsebkendő egyébként akár valós tétel is lehet majd, hiszen a praxisjog szerint, a Feladat Ellátási Szerződés (FESZ) egyik pontja arra vár választ, hogy mivel támogatja az önkormányzat a helyi orvosi praxist, csakhogy az Újfehértón praktizáló háziorvosoknak nincs ilyen megjelölve a szerződésükben, ami már önmagában is jogsértő. Egyébként az országos gyakorlat ilyenkor nem a havi egy csomag papír zsebkendő, hanem az, hogy 80-100 ezer forinttal támogatják az ápolónő/asszisztens bérét, vagy elengedik az iparűzési adót.

Azonban nem ez az egyetlen jogi szabálytalanság az ottani körorvosok működésében. A háziorvosok a törvény szerint, napi 8 órát dolgozhatnak. Ebből minimum 2 órát kell rendelni, bár az általános gyakorlat a 4 óra. A másik 4 óra ilyenkor a készenléti idő, amit szintén bőven kitöltenek a háziorvosok, de az Újfehértón praktizálókra egy jogsértő rendelési időt kényszerítettek. Ez alapján a város hat háziorvosa közül egynek, reggel 7 és este 7 óra között kell rendelnie.

Az évek óta fennálló jogellenes helyzetet próbálták az orvosok megoldani, amikor március 9-én tájékoztatták a helyzetről a Fidesz-KDNP által támogatott Hosszú József, tavaly megválasztott polgármestert, aki július 23-án erről beszámolót tartott a közgyűlés előtt. A beszámolót a tagok, Újfehértó hat háziorvosa, és a testületi ülésen megjelent Simon Miklós, fideszes országgyűlési képviselő is elfogadta. Ezt kellett volna aztán jogi formában megvalósítani, testületi jóváhagyással. A polgármester azonban a veszélyhelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy nem változtat a feladatellátási szerződésen, mert szerinte ilyenkor a rendkívüli jogrend alapján nem hívható össze a testületi ülés. Erről levélben tájékoztatta a háziorvosokat a polgármester.

Ebben az esetben szerintem rosszul értelmezi a polgármester úr a rendkívüli jogrend ide vonatkozó passzusait, mivel a polgármester saját hatáskörben dönthet ilyen esetekben is. Ráadásul júliusban a testület és a háziorvosok is megszavazták az ide vágó polgármesteri beszámolót, így tehát formálisan is jóvá lett hagyva a jogellenes helyzet megváltoztatása